Calcio, Seconda Categoria: la Solarese difende il primato nel Girone E, vittorie anche per Pol. Nonantola e Junior Finale

Nella nona giornata del Girone E di Seconda Categoria, la Solarese difende il primato in classifica, grazie all’importante successo interno contro la Villa d’Oro (2-0), che consente ai giallorossi di salire a quota 19 punti in classifica e di mantenere il vantaggio di un punto sulla Vis San Prospero seconda. Dopo qualche buon occasione nella prima frazione di gioco, la Solarese trova il vantaggio nella ripresa: al 57′, Ferraguti lancia Donato, che controlla e fredda il portiere. Il raddoppio arriva, invece, al 70′: angolo di Diazzi e di testa Dondi chiude i conti. La Vis San Prospero rimane, comunque, agganciata alla vetta, grazie al largo successo esterno (1-4) su campo del Carpine. Sugli scudi D. Lamore, autore di una tripletta (un gol su rigore), intervallata dal gol del 2-0 firmato da Garuti e dal momentaneo 1-3 del Carpine con Pagliarulo. Con la vittoria sul campo del San Paolo (0-1), sale nelle prime posizioni della classifica anche il Rivara, ora terzo a pari punti (15) con Daino Santa Croce e Campogalliano: la gara si sblocca in avvio di ripresa, quando un preciso uno due tra Paganelli e Fregni lancia quest’ultimo in fascia. Giunto sul fondo, Fregni crossa per lo stesso Paganelli, che aggancia e segna il gol che vale il definitivo 1-0 per gli ospiti, poi più volte vicini al raddoppio con Fregni e lo stesso Paganelli. Bel successo esterno, invece, per la Sanmartinese, che supera, a sorpresa, 5-1, il Baracca Beach meglio posizionato in classifica. A segno per gli ospiti Petrella (doppietta), Bikacu, Negrelli e Simonati. Prosegue, infine, il periodo complicato della Folgore Mirandola, che cade 2-0 sul campo del Campogalliano e rimane, così, ferma a quota 10 punti in classifica: decidono il match le reti di D’Angelo e Oubaida.

Nel Girone G, invece, continua la marcia della Pol. Nonantola, che, nell’ottava giornata di campionato, supera anche la Bazzanese in trasferta (1-4) e conquista, così, la settima vittorie in otto partite disputate, aumentando a 5 punti il vantaggio sul S. Anna secondo, fermato sull’1-1 dallo United Montefredente. Già al 12′, la Pol. Nonantola passa in vantaggio: corner di Carnazza, Momodu sul secondo palo è pronto ed insacca. La Bazzanese pareggia su rigore al minuto 23, ma i rossoblù al 35′ trovano il 2-1: Dalle Donne lancia Fowe, che salta il portiere e firma il nuovo vantaggio. La Pol. Nonantola controlla e al 66′ va ancora in gol con Montanari che intercetta un pallone nella metà campo avversaria e segna. Passano 5′ e lo stesso Montanari chiude il match, firmando la rete del definitivo 4-1.

Nel Girone L, infine, lo Junior Finale non si ferma più, e, dopo i due successi per 4-0 contro Barco e Traghetto Molinella, batte anche l’ex capolista Ostellatese, col punteggio di 2-1, avvicinandosi sempre più alle prime posizioni della classifica (la squadra finalese ora è quarta, a quota 14 punti). Sotto al 16′ per una rete di Rolfini, lo Junior trova il pareggio nella ripresa, grazie ad una rete di Dall’Osso (53′) sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La gara sembra destinata al pareggio, complice anche l’espulsione di Mengoli, che lascia lo Junior Finale in dieci per gli ultimi minuti di gara, ma al 90′ arriva l’insperato e importantissimo 2-1 per la formazione finalese, grazie ad un’autorete di Martellozzi su cross di Saccardo.

Foto di copertina: pagina Facebook Polisportiva Solarese

Seconda Categoria, Girone E, risultati giornata 9:

Baracca Beach – Sanmartinese 1-5 (Riso (B), Petrella (S), Petrella (S), Bicaku (S), Negrelli (S), Simonati (S))

Campogalliano – Folgore Mirandola 2-0 (D’Angelo, Oubaida)

Carpine 1954 – Vis San Prospero 1-4 (20′, rig., 64′, 72′ D. Lamore (V), 41′ Garuti (V), 65′ Pagliarulo (C))

Daino Santa Croce – Novellara Sportiva 2-2

Polisportiva Solarese – Villa d’Oro 2-0 (Donato, Dondi)

San Paolo – Rivara 0-1 (48′ Paganelli)

San Paolo: Corghi (cap), Galetti, Salvioli, Rovatti, Raschi (34’ Venturelli) , Federico (58’ Iadarola), Crisci (67’ Meletti), Grimaldi, Barone (62’ Poletto), Franchini (46’ Cinquegrana), Ameruoso. A disp: Montorsi, Iadarola, Sanzi, Venturelli, Barletta, Cinquegrana, Meletti, Piacentini, Poletto. All: Mariani

Rivara: Pivanti, Lafranco, Goldoni, Grosselle (17’ Fregni) (79’ Quarta R), Braghiroli, Vacchi, Pradella (90’ Pierqcci), Tassinari (cap), Malagoli M. (82’ Quarta A)Paganelli, Luppi R. (68’ Vuksani). A disp: Pratissoli, Grossi, Pieracci, Pignatti F., Quarta R., Fregni, Vuksani, Pignatti P., Quarta A. All: Pignatti

Ammoniti: 31’ Federico, 38’ Fregni, 44’ Grimaldi, 54’ Tassinari, 63’ Luppi R.,

4 Ville APS – Cabassi Union Carpi 0-3

Seconda Categoria, Girone E, classifica:

Polisportiva Solarese 19

Vis San Prospero 18

Daino Santa Croce 15

Rivara 15

Campogalliano 15

Novellara Sportiva 14

Baracca Beach 14

Villa d’Oro Calcio 13

Cabassi Union Carpi 11

Sanmartinese 10

Folgore Mirandola 10

San Paolo 9

Carpine 1954 8

4 Ville APS 6

Seconda Categoria, Girone G, risultati giornata 8:

Bazzanese Calcio 1923 – Pol. Nonantola 1-4 (12′ Momodu (N), 23′ Monnolo (B), 35′ Fowe (N), 66′, 71′ Montanari (N))

Crespo Calcio – Pioppe Calcio 0-3

Gaggio – Zocca 2-0

Maranese – Piumazzo 1970 1-1

Ponte Ronca – Monte San Pietro 3-3

S. Anna – United Montefredente 1-1

Appennino 2000 – Calcara Samoggia 4-0

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Pol. Nonantola 22

S. Anna 17

Pioppe Calcio 16

Gaggio 14*

Crespo Calcio 14

Appennino 2000 13

Maranese 12

United Montefredente 11

Piumazzo 1970 11

Monte San Pietro 9

Ponte Ronca 8

Zocca 6

Bazzanese Calcio 1923 1

Calcara Samoggia 0*

*una partita in meno

Seconda Categoria, Girone L, risultati giornata 8:

Amici di Stefano 2017 – Nuova Codigorese 3-2

Bondeno Calcio – Santa Maria Codifiume 2-0

Dogatese – Barco 4-2

Filo – Laghese 2-1

Junior Finale – Ostellatese 2-1 (16′ Rolfini (O), 53′ Dall’Osso (J), 90′ aut. Martellozzi (O)

Sorgente – Traghetto Molinella 2-2

Riposa: Ricci Francesco

Seconda Categoria, Girone L, classifica:

Bondeno Calcio 17*

Ostellatese 16

Amici di Stefano 2017 15*

Junior Finale 14

Sorgente 12

Santa Maria Codifiume 11

Filo 11*

Dogatese 10

Nuova Codigorese 10

Ricci Francesco 7

Traghetto Molinella 6*

Laghese 5

Barco 0*

*una partita in più

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017