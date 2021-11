Calcio, Seconda Categoria: tutto facile per la Pol. Nonantola, Solarese in vetta nel Girone E

Nell’ottava giornata del Girone E di Seconda Categoria, la Pol. Solarese ritrova la vetta della classifica, a quota 16 punti, grazie alla vittoria esterna sul campo del Cabassi Union Carpi (3-1) e alla contemporanea sconfitta dell’ex capolista Daino Santa Croce contro il Rivara (2-1). La formazione solarese si impone in rimonta nella ripresa, dopo essere andata sotto, su rigore, al 16′. Nel finale arrivano, però, le reti degli ospiti che ribaltano il match: prima, al 75′, è Pedrazzi a firmare il pareggio con una potente conclusione dalla distanza non trattenuta dal portiere di casa; poi, all’87’, tocca a Dondi segnare, in spaccata, il gol del sorpasso. Nel recupero, c’è spazio anche per la rete del 3-1 di Ferraguti, su corner di Diazzi. Il Rivara ferma, invece, la corsa del Daino Santa Croce, grazie ad un gol per tempo di R. Luppi e Goldoni, a cui rispondono momentaneamente gli ospiti con Sica. Rivara subito avanti al 4′, quando R. Luppi è abile a sfruttare di prima intenzione un assist di Paganelli e a portare in vantaggio i suoi. Il pari degli ospiti arriva al 58′, quando il giocatore di casa Goldoni, nel contrastare Tirelli, tocca la palla con la mano. Per l’arbitro è rigore: batte Sica, Pivanti para, ma su ribattuta lo stesso Sica segna il gol dell’1-1. Risponde subito il Rivara: al 66′, su corner, lo stesso Goldoni rimedia all’errore precedente e firma il definitivo 2-1. Nelle altre gare del Girone E, sconfitta interna (0.1) contro il Baracca Beach, che aggancia così proprio il Daino Santa Croce al terzo posto in classifica, per la Folgore Mirandola, ancora a secco di reti dopo il pareggio 0-0 contro contro il Carpine dell’ultimo turno. A decidere la partita è il gol di D’Onghia alla mezz’ora della prima frazione di gioco. Importante vittoria casalinga per 2-0, infine, per la Vis San Prospero, nel derby della Bassa modenese contro la Sanmartinese. La formazione di casa sblocca la gara nella ripresa, grazie alle reti, nell’ultima mezz’ora di gioco, di Garuti e Capuano, che consentono ai sanprosperesi di salire al secondo posto solitario in classifica a quota 15 punti. Penultima, invece, la Sanmartinese, a quota 7.

Nel Girone G, tutto facile per la Pol. Nonantola, che, contro il Ponte Ronca, prosegue la propria marcia in vetta alla classifica anche dopo il settimo turno, grazie alla vittoria casalinga per 4-2. Nonantola in vantaggio al 20′, con Richeldi che si procura e trasforma un rigore. Cinque minuti più tardi, lo stesso Richeldi pennella un cross perfetto che Dalledonne insacca di testa, firmando il 2-0. Al 34′, ancora in rete la Pol. Nonantola: angolo del solito Richeldi e Momodu non sbaglia. In avvio di ripresa, Carnazza trova la rete del poker, poi, complice anche il naturale rilassamento della formazione di casa dato dall’ampio vantaggio, il Ponte Ronca accorcia con Medi. Nel recupero arriva anche gol di De Renzis che fissa il tabellino sul definitivo 4-2.

Nel Girone L, infine, secondo 4-0 consecutivo per lo Junior Finale, che bissa la vittoria casalinga contro il Barco dell’ultimo turno sul campo del Traghetto Molinella. Al 20′, lo Junior Finale sblocca la gara con una bella azione corale: Avanzi apre a sinistra per Mgoune, che appoggia a Balthazi. Il numero 9 scodella in mezzo e trova Gallerani, che, di prima intenzione, calcia e segna. In avvio di ripresa lo Junior raddoppia e dilaga. Il 2-0 è firmato da Avanzi, che, con un sinistro dalla distanza, trova un rasoterra che lambisce il palo e si insacca. Al 67′, arriva il il tris con Balthazi. Nel finale, cross di Davide Castagnoli per Mgoune che insacca di testa (82′), firmando il definitivo 4-0, che porta la formazione finalese al quarto posto in classifica a pari punti con Sorgente e Santa Maria Codifiume.

Seconda Categoria, Girone E, risultati giornata 8:

4 Ville Aps – Campogalliano 1-2

Cabassi Union Carpi – Polisportiva Solarese 1-3 (Salzano (C), Pedrazzi (S), Dondi (S), Perraguti (S))

Folgore Mirandola — Baracca Beach 0-1 (D’Onghia)

Novellara Sportiva – Carpine 1954 3-2

Rivara – Daino Santa Croce 2-1 (4’ Luppi R. (R), 58’ Sica (D) 66’ Goldoni (R))

Rivara: Pivanti, Lafranco, Goldoni (80’ Quarta R), Grosselle, Braghiroli, Vacchi, Luppi M., Tassinari (cap)., Malagoli M. (79’ Vuksani), Paganelli (55’ Pradella), Luppi R. A disp: Pratissoli, Pieracci, Quarta R., Malagoli R., Assad, Pradella, Fregni, Vuksani, Quarta A. All: Pignatti

Daino Santa Croce: Bonacini, Fanti (46’ Guareschi), Marani (80’ Lodesani), Muia, Capotorto (78’ Pozzi), Esposito, Castagna (83’ Addona), Sica, Tirelli (cap), Riella, Morotti (59’ Magnanini). A disp: Bodocchi, Pozzi, Magnanini, Trivieri, Guareschi, Lodesani, Addona, Vecchi. All: Cavatorti

Ammoniti: 19’ Fanti, 25’ Morotto, 37’ Paganelli, 46’ Goldoni, 51’ Braghiroli, 61’ Grosselle, 67’ Tassinari, 86’ Luppi M.

Villa d’Oro Calcio – San Paolo 0-1

Vis San Prospero – Sanmartinese 2-0 (Garuti, Capuano)

Seconda Categoria, Girone E, classifica:

Polisportiva Solarese 16

Vis San Prospero 15

Daino Santa Croce 14

Baracca Beach 14

Novellara Sportiva 13

Villa d’Oro Calcio 13

Rivara 12

Campogalliano 12

Folgore Mirandola 10

San Paolo 9

Carpine 1954 8

Cabassi Union Carpi 8

Sanmartinese 7

4 Ville APS 6

Seconda Categoria, Girone G, risultati giornata 7:

Monte San Pietro – Maranese 2-2

Pol. Nonantola – Ponte Ronca 4-2 (20′ rig, Richeldi (N), 25′ Dalledonne (N), 34′ Momodu (N), 65′ Carnazza (N), 67′ Medi (PR), 93′ De Renzis (PR))

Pol. Nonantola: Pasini, Ferroni, Zampirollo, Dalledonne, Gentile (Montanari), Sela, Sighinolfi (60′ Sirotti), Carnazza, Momodu (70′ D’Ambrosio), Richeldi (85′ Russo), Fowe (60′ Moccia) A disp: Bassoli, Trenti, Russo, Gozzi, D’Ambrosio, Bulgarelli, Moccia, Montanari, Sirotti. All. Mayer

Ponte Ronca: Ferrari, Malaguti (11′ Boschi), Florio (70′ Babini), Bondarzewski, Caruso, De Renzis, Ferragina (54′ Mucci), Urru (54′ MIgnatti), Medi, Rispoli, Minardi A disp: 12, Stanzani, Borri, Boschi, Manfredini, Babini, Mucci, Giubaldo, Mignatti All Di Fiore

Ammoniti: Malaguti, Sighinolfi, Florio, Boschi. Espulso: Moccia

Pioppe Calcio – Appennino 2000 3-2

Piumazzo 1970 – S. Anna 1-3

United Montefredente – Crespo Calcio 2-3

Zocca – Bazzanese Calcio 1923 3-0

Giovedì 11 novembre, ore 20.30:

Calcara Samoggia – Gaggio

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Pol. Nonantola 19

S. Anna 16

Crespo Calcio 14

Pioppe Calcio 13

Gaggio 11*

Maranese 11

United Montefredente 10

Appennino 2000 10

Piumazzo 1970 10

Monte San Pietro 8

Ponte Ronca 7

Zocca 6

Bazzanese Calcio 1923 1

Calcara Samoggia 0*

*una partita in meno

Seconda Categoria, Girone L, risultati giornata 7:

Barco – Sorgente 0-1

Nuova Codigorese – Bondeno Calcio 1-1

Ostellatese – Amici di Stefano 2017 3-2

Ricci Francesco – Dogatese 1-3

Santa Maria Codifiume – Filo 1-1

Traghetto Molinella – Junior Finale 0-4 ( 20′ Gallerani, 47′ Avanzi, 67′ Balthazi, 82′ Mgoune)

Traghetto Molinella: Zerbini, Nantesini, Taurisano, Sassaoui, Tonelli, Garuti, Tagliani, Roncarati, Salieu, Bologna, Roncassaglia. A disp: Lazzari, Gualandi, Cavallo, Scafa, Basnueva, Barnos, Brini. All Civolani



Junior Finale: Balboni, Mengoli, Saccardo, Avanzi (56′ Roncarati), Dall’Osso, Baldissara, Braida, Mgoune (84′ Fogli), Balthazi (78′ Castagnoli A), Tomassetti (46′ Castagnoli D), Gallerani (75′ Maconi). A disp: Del Grosso, Fogli, Castagnoli D, Castagnoli A, Tassinari, Roncarati, Maconi. All Varani



Ammoniti: Mgoune, Avanzi

Riposa: Laghese

Seconda Categoria, Girone L, classifica:

Ostellatese 16*

Bondeno Calcio 14

Amici di Stefano 2017 12

Junior Finale 11*

Sorgente 11*

Santa Maria Codifiume 11*

Nuova Codigorese 10*

Filo 8

Dogatese 7*

Ricci Francesco 7

Laghese 5*

Traghetto Molinella 5

Barco 0

*una partita in meno

