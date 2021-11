Calcio, Seconda Categoria: Vis San Prospero di nuovo in testa nel Girone E, nel G allunga la Pol. Nonantola

di Simone Guandalini

Nella dodicesima giornata del Girone E di Seconda Categoria, si arricchisce di un nuovo capitolo il valzer di sorpassi e controsorpassi in vetta alla classifica tra Vis San Prospero e Solarese. Al primo sorpasso della formazione sanprosperese di due settimane fa, la Solarese aveva risposto nell’ultimo turno con la vittoria nello scontro diretto che l’aveva riportata in testa. Ieri, però, la Vis San Prospero ha riconquistato la vetta, grazie alla vittoria per 3-2 contro il Daino Santa Croce, ora quarto, e al contemporaneo pareggio della Solarese (2-2) sul campo del San Paolo. A decidere il big match di giornata in favore della Vis San Prospero, capace di rimontare nell’ultima mezz’ora una gara che sembrava essersi complicata sul 2-1 per il Daino Santa Croce, le reti di Garuti, Capuano e Lazzari, che a pochi minuti dal termine sigla l’importantissimo 3-2. Non bastano, invece, alla Solarese, il gol in rovesciata di Donato e un rigore di Russo, che ribaltano, nella ripresa, il risultato, dopo l’iniziale 1-0 di Barone, per battere, in trasferta, il San Paolo. Nel finale, infatti, arriva la seconda rete dello stesso Barone, che fissa il punteggio sul definitivo 2-2 , che costa alla Solarese il primato nel girone. Nel primo tempo, un errore a testa dal dischetto per le due squadre. Nelle altre gare del girone, terzo pareggio consecutivo per il Rivara (0-0), che vede, così, allontanarsi le prime posizioni della classifica, sul campo del Novellara: le due squadre condividono il sesto posto in classifica a quota 18 punti. Per tutto il primo tempo, il Rivara subisce le incursioni del Novellara, poi nella ripresa, gli ospiti spingono di più e creano occasioni con Malagoli e Golinelli, ma non riescono a sbloccare il risultato. Allo stadio “Lolli” di Mirandola, invece, finisce in parità lo scontro diretto nelle zone basse della classifica tra Folgore e Cabassi Union Carpi (2-2). Per la formazione di casa, i gol di Bavieri e Piediscalzi consentono di conservare il punto di vantaggio in classifica sui rivali di giornata. Prezioso 3-3, infine, conquistato dalla Sanmartinese, in casa, contro il Campogalliano quinto in classifica. In gol per la formazione di casa Giannetto, Tamburrano e Negrelli su calcio di rigore. La Sanmartinese tornerà in campo mercoledì 1° dicembre, per il recupero del decimo turno contro il San Paolo.

Nel Girone G, invece, la Pol. Nonantola allunga ancora in testa alla classifica e si porta, così, a +9 sul S. Anna secondo, fermato sul 2-2 dall’Appennino 2000. La formazione di mister Mayer si impone per 2-0, in casa, contro il Monte San Pietro: sono due gol nei finali di tempo a decidere il match. Nella prima frazione di gioco, dopo la traversa colpita da Fowe al 24′, la Pol. Nonantola passa al 46′, con Montanari che di testa non sbaglia su angolo di Guastalli. Nella ripresa, dopo un rigore fallito da Guastalli al 67′, all’85’ arriva un nuovo penalty per i padroni di casa: tira Momodou, che firma il definitivo 2-0.

Nel Girone L, infine, inatteso stop sul campo della Laghese penultima (2-2) per lo Junior Finale, reduce dalla vittoria sul Santa Maria Codifiume, che scivola, così, al quinto posto in classifica, scavalcato dalla Nuova Codigorese, che vince 2-0 contro la Dogatese. I ragazzi di mister Varani vanno sotto 2- 0 tra il primo tempo e l’avvio del secondo, poi uno scatto d’orgoglio riapre la gara, grazie ad una rete di Balthazi, mentre Tomassetti ristabilisce la parità.

Seconda Categoria, Girone E, risultati giornata 12:

Baracca Beach – Carpine 1954 1-1

Folgore Mirandola – Cabassi Union Carpi 2-2

Novellara Sportiva – Rivara 0-0

Novellara Sportiva: Sottana, Bertarelli, Kenni, Folloni (cap), Boccedi (58’ Calzolari), Ghizzoni (68’ Rossi), Nigrelli, Bellesia, Magnanini (54’ Cavalletto), Durante (76’ Durante), Parenti. A disp: Palazzi, Setti, Mantovani, Calzolari, Rossi, Cavalletto, Orrù, Bellini. All: Orandini

Rivara: Pivanti, Quarta R. (63’ Luppi R), Lafranco, Grosselle, Luppi M., Vacchi, Paganelli, Tassinari (cap)(81’ Quarta A), Golinelli, Vuksani (50’ Goldoni), Malagoli M.(63’ Assad). A disp: Pratissoli, Grossi, Pieracci, Goldoni, Pignatti F., El Marjani, Assad, Luppi R., Quarta A. All: Pignatti

Ammoniti: 8’ Luppi M, 33’ Bellesia, 64’ Bertarelli, 93’ Vacchi, 93’ Kenni

San Paolo – Polisportiva Solarese 2-2

Sanmartinese – Campogalliano 3-3

Villa d’Oro Calcio – 4 Ville APS 2-1

Vis San Prospero – Daino Santa Croce 3-2

Seconda Categoria, Girone E, classifica:

Vis San Prospero 24

Polisportiva Solarese 23

Villa d’Oro Calcio 22

Daino Santa Croce 21

Campogalliano 19

Novellara Sportiva 18

Rivara 18

Baracca Beach 15

Sanmartinese 14*

Folgore Mirandola 14

San Paolo 13*

Cabassi Union Carpi 13

Carpine 1954 9

4 Ville APS 7

*una partita in meno

Seconda Categoria, Girone G, risultati giornata 11:

Appennino 2000 – Sant’Anna 2-2

Calcara Samoggia – Maranese 1-2

Crespo Calcio – Gaggio 1-3

Pol. Nonantola – Monte San Pietro 2-0 (46′ Montanari, 85′ rig. Momodou)

Pol Nonantola: Pasini, Ferroni, Zampirollo, Guastalli (75′ Conte), Gentile (62′ Sela), D’Ambrosio (75′ Russo), Sighinolfi, Carnazza, Montanari (78′ Momodou), Richeldi (88′ Moccia), Fowe. A disp: Bassoli, Simoni, Setti, Sela, Conte, Russo, Momodou, Moccia, Franceschini. All Mayer.

Monte San Pietro: Pierobon, Fiorini, Guerra, Cristoni, Capelli, Sampieri, Di Marino (66′ Parisi), Stanzani (60′ Sicari), Melli, Tardozzi, Robu (46′ Allori). A disp: Ciciriello, Birladeanu, Parisi, Sicari, Allori, Galvani. All Guidi.

Ammoniti: Sighinolfi, Conte, Fiorini, Sampieri

Pioppe Calcio – Ponte Ronca 3-3

United Montefredente – Bazzanese Calcio 1923 2-1

Zocca – Piumazzo 1970 0-0

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Pol. Nonantola 31

S. Anna 22

Gaggio 21

Pioppe Calcio 21

United Montefredente 20

Maranese 18

Crespo Calcio 17

Piumazzo 1970 15

Appennino 2000 14

Ponte Ronca 12

Monte San Pietro 10

Zocca 7

Calcara Samoggia 6

Bazzanese Calcio 1923 1

Seconda Categoria, Girone L, risultati giornata 11:

Filo – Amici di Stefano 2017 0-1

Laghese – Junior Finale 2-2

Laghese: Rossi, Faraco, Bellini, Rolfini, Simoni, Zanardi, Bigoni, Dianati, Palermo, Saidy, Mangherini. A disp: Trasforini, Chiodi, Chiarelli, Carli, Touray, Vasilica, Barillari, Benazzi, Simoni. All Maestri



Junior Finale: Balboni, Mengoli, Saccardo, Castagnoli, Dall’Osso, Baldissara, Braida, Tassinari, Balthazi, Tommasetti, Pareschi A disp: Del Grosso, Barbieri, Mgoune, Maconi, Avanzi, Roncarati, Fogli All Varani



Nuova Codigorese – Dogatese 2-0

Ostellatese – Ricci Francesco 1-2

Santa Maria Codifiume – Sorgente 3-1

Traghetto Molinella – Barco 2-2

Riposa: Bondeno Calcio

Seconda Categoria, Girone L, classifica:

Amici di Stefano 2017 24*

Ostellatese 20

Bondeno Calcio 20

Nuova Codigorese 19

Junior Finale 18

Ricci Francesco 16

Filo 14

Santa Maria Codifiume 14

Sorgente 13

Dogatese 10

Traghetto Molinella 10*

Laghese 6

Barco 1

*una partita in più

Foto di copertina: pagina Facebook Pol. Nonantola Calcio

