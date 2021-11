Calcio, Terza Categoria: bene il Medolla nello scontro diretto contro il Circolo Rinascita, Concordia-Novese 2-1

Continua, nella nona giornata del Girone B (Modena) di Terza Categoria, la marcia del Medolla, che, in casa, supera per 3-2 il Circolo Rinascita nello scontro diretto per le prime posizioni. La formazione della Bassa modenese conferma così il primo posto in classifica, nonostante la vittoria della Virtus Mandrio (che rimane a -2) contro la Cortilese. Nelle zone alte della classifica, importante successo anche per il Limidi, che supera 3-1 la Polisportiva Cognentese e rimane in scia di Medolla e Virtus Mandrio, a quota 19 punti. A decidere il match, la doppietta di Pucillo e la rete di Yebetal. Pirotecnico 3-3, invece, tra Reno Centese e Robur La Pieve: la formazione nonantolana sale, così, a quota 8 punti in classifica. Nelle zone basse della graduatoria, infine, torna al successo il Concordia, che, in casa, batte 2-1 la Novese e abbandona l’ultimo posto in classifica, ora occupato, in solitaria, dall’Old Invicta: decidono la gara le reti di Fattori e Benatti, che consentono al Concordia di ribaltare l’iniziale vantaggio della Novese.

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 9:

Centro Polivalente Limidi – Polisportiva Cognentese 3-1

Concordia – Novese 2-1

Gino Nasi – Old Invicta 2-1

Medolla – Circolo Rinascita 3-2

Reno Centese – Robur La Pieve 3-3

Virtus Mandrio – Cortilese 3-0

Riposa: Nuova Aurora

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Medolla 24*

Virtus Mandrio 22

Centro Polivalente Limidi 19

Circolo Rinascita 18

Nuova Aurora 12

Cortilese 12*

Reno Centese 9

Gino Nasi 9

Robur La Pieve 8

Polisportiva Cognentese 8

Novese 7*

Concordia Calcio 6*

Old Invicta 3

*una partita in più

Foto di copertina: pagina Facebook Concordia

