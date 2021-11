“Cantieri Giovani”: Csv e Protezione Civile sensibilizzano gli studenti di Mirandola e Finale Emilia sulle pratiche di sicurezza

MIRANDOLA, FINALE EMILIA – Un grande lavoro di squadra che ha visto i gruppi di Protezione Civile dell’Area Nord della provincia di Modena collaborare insieme per la produzione di video puntate illustrative sulle azioni da mettere in campo per la tutela del territorio e della popolazione. Il 16 ottobre scorso, i gruppi si sono trovati presso il Polo sicurezza di Finale Emilia, dove, alla presenza del Centro Servizi Volontariato, hanno ripreso scenari di rischio idrogeologico e sanitario e relative pratiche da mettere in atto per la messa in sicurezza, che verranno mostrati nelle classi quinte dei quattro istituti scolastici superiori tra Mirandola e Finale Emilia. Questa è una bella novità del progetto Cantieri Giovani del Csv che porta ogni anno nelle scuole, tra le altre cose, l’iniziativa “La Protezione civile siamo noi” che quest’anno si arricchisce di materiali audiovisivi prodotti ad hoc.

Alcuni giovani volontari di protezione civile hanno costituito un gruppo multimediale che si si sta occupando di comunicare ad altri giovani, in questo caso studenti del territorio, l’operato della protezione civile locale attraverso i canali di comunicazione più vicini a loro: social e video. Il materiale prodotto verrà mostrato agli studenti grazie alla collaborazione degli insegnanti referenti di Cantieri Giovani e ci sarà un quiz finale di verifica di quanto appreso dai ragazzi a cura del Csv. Questa testimonianza di comunità rafforza quella che è lo spirito del progetto Cantieri Giovani che mette insieme volontariato, scuola e giovani in azioni virtuose con importanti ricadute per tutto il territorio.

