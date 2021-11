Con “4Weeks4Inclusion” Hera promuove l’inclusione e la diversità sul posto di lavoro

MODENA-La multiutility torna a prendere parte al più grande evento interaziendale d’Italia dedicato all’inclusione.

Il webinar con cui Hera ha partecipato al vasto palinsesto del programma è stato seguito da quasi 140 persone, tra dipendenti del Gruppo e altri colleghi della vasta rete delle aziende partner e ha affrontato il tema della violenza di genere

È in pieno svolgimento la seconda edizione di 4Weeks4Inclusion, una maratona di eventi che, per quattro settimane, invita le aziende aderenti all’iniziativa a riflettere sui temi dell’Inclusione e della Diversità sul posto di lavoro.

Hera, che già aveva aderito alla prima edizione del 2020, quest’anno ha affiancato un parterre di oltre 200 aziende che metteranno a disposizione dei complessivi loro 700mila lavoratori ben quattro settimane di spunti di riflessione, approfondimenti e dibattiti, per un totale di 190 eventi.

Il tema proposto dalla multiutility – affrontato nella giornata di venerdì 11 novembre attraverso un webinar dal titolo “Le sfumature della complicità” – è quello della violenza di genere, raccontata attraverso la storia di una donna che si trova ad affrontare situazioni di vita quotidiana in cui ciascuno può ritrovarsi a rivestire il ruolo del complice.

Nella rappresentazione, proprio il complesso concetto di complicità e le sue sfumature hanno fatto da sfondo ad un racconto realistico e coinvolgente, in cui le scelte di ciascuno possono incidere sulla vita della protagonista.

L’appuntamento è stato seguito in diretta streaming da quasi 140 persone, tra dipendenti del Gruppo Hera e lavoratori delle altre aziende partner di 4weeks4inclusion.

“4Weeks4Inclusion è uno splendido esempio di come sia possibile, in un ambiente inclusivo che vede le differenze come un’occasione di arricchimento collettivo, mettere a frutto le specificità di ciascuno per ottenere risultati che il singolo non potrebbe neppure sognare”– ha dichiarato Susanna Zucchelli, direttrice Acqua e Diversity Manager Gruppo Hera.

“Confermando la nostra partecipazione a questa iniziativa, abbiamo voluto non solo ribadire l’impegno del Gruppo Hera nell’assicurare un ambiente di lavoro inclusivo, ma anche offrire a tutti la grande opportunità di accedere ai contenuti proposti dalla vasta rete delle aziende partner, così da stimolare una visione sempre più ricca e matura sui temi della diversità e dell’inclusione”- ha concluso la dottoressa Zucchelli.