Concordia, grande successo per l’edizione 2021 della Fiera di Ognissanti: “Grazie a tutti”

CONCORDIA- E’ stata inaugurata, domenica 31 ottobre, la tradizionale fiera di Ognissanti a Concordia. L’assessora Marika Menozzi ha ringraziato, sui social, tutti coloro che si sono prodigati affinché questa edizione – dopo lo stop del 2020- si svolgesse nel migliore dei modi.

“Grazie all’assessore della Regione Emilia-Romagna Paolo Calvano per aver partecipato alla cerimonia di apertura, parlando della nostra fiera come evento di qualità non solo per il commercio, ma anche per la coesione sociale che è in grado di generare– ha scritto sui social Marika Menozzi- Grazie alla Filarmonica Giustino Diazzi per averci accompagnato lungo il percorso della fiera, a Proloco Concordia per il buonissimo aperitivo, al Gruppo volontari Protezione civile, alla polizia locale, alla Croce Blu di Concordia e San Possidonio, a tutte le Associazioni coinvolte nella gestione dei parcheggi e a quelle che hanno animato piazza Borellini, ai Fotografi Seriali per le tre mostre fotografiche allestite (che vi invito a visitare perché sono di grande impatto e bellezza).

“Passando per via Carducci non potrete non notare la mostra di biciclette storiche degli antichi mestieri a cura del signor Meschiari. Dei veri capolavori- prosegue il post della Menozzi- Grazie all’Ufficio Commercio, all’Ufficio Cultura e all’Ufficio Tecnico del Comune di Concordia per l’immenso lavoro svolto negli ultimi mesi e anche in questa giornata di festa. Grazie a chi deciderà di fare una passeggiata e trascorrere un po’ di tempo in centro storico, per i negozi, tra le bancarelle. Saranno due giorni di festa, voglia di stare insieme e spensieratezza”.

