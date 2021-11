Da Bomporto a Modena, ecco le tre sorelle (due gemelle) insegnanti nella stessa scuola

MODENA- Le tre sorelle Isabella, Monica ed Elena Iattici (due delle quali gemelle) dal 1 settembre scorso insegnano di ruolo alla scuola media Ferraris di Modena, diretta dal preside Pasquale Negro.

A quanto pare, soprattutto le due gemelle, sarebbero fisicamente molto simili e avrebbero in comune anche la stessa voce. Un vero guaio per i colleghi docenti e gli alunni della Ferraris. Anche perchè le tre professoresse non insegnano solo nella stessa scuola- due di loro addirittura nelle stesse classi e corso- ma anche la stessa materia.

Per agevolare la difficile distinzione, una delle tre sorelle- Isabella- ha pensato a un piccolo rimedio, semplice ma decisamente immediato e risolutivo: far stampare tre magliette personalizzate con il nome e il cognome di ognuna delle tre.

Elena, 49 anni, insegnava scienze motorie alla scuola media Volta di Bomporto e Monica alla Guinizzelli di Castelfranco Emilia: tutte nel modenese.

Ognuna lamentava disagi legati alla distanza, al traffico e alla lontananza dall’anziana madre che vive con le due gemelle quando, con la pubblicazione dell’ordinanza ministeriale sulla mobilità- la scorsa primavera- si sono trovate tutte e tre a insegnare nello stesso istituto.

“Credo che nostra madre abbia acceso un cero alla Madonna quando ha saputo del trasferimento ottenuto”- hanno ironizzato le sorelle a Orizzonte Scuola, il portale di news sul mondo scolastico.

Fonte: Orizzonte Scuola

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017