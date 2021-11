Da Finale Emilia ad Abu Dhabi, Luca Benati protagonista ai Campionati del Mondo di Ju-Jitsu

FINALE EMILIA – Luca Benati, cresciuto sotto la guida della campionessa finalese Linda Ragazzi, qualche giorno fa ha ottenuto un prestigioso 9° posto nella categoria Under 21 – 62 kg ai Campionati del Mondo di Ju-Jitsu che si sono appena conclusi ad Abu Dhabi. Dopo aver vinto la medaglia d’argento ai Campionati Italiani di Palermo, a settembre 2021 – si legge sul sito del Comune di Finale Emilia – un altro bel risultato per il ragazzo finalese, che si è distinto in un novero di oltre 20 partecipanti, molti dei quali professionisti, e rientra così di diritto tra i dieci migliori Under 21 del mondo nella categoria 62 kg.

Il risultato ottenuto negli Emirati è molto importante per Luca che, dopo due anni di lontananza dal tatami, in seguito alla pandemia Covid, ha saputo riprendere in mano la propria carriera sportiva, conciliando studio, allenamenti e ottimi risultati su tutti i fronti. Già campione italiano e vincitore della Coppa Italia, non è la prima volta che il finalese viene convocato dalla Nazionale Italiana per volare negli Emirati e calcare il tatami nella competizione più importante: già nel 2019, Luca arrivò 5°, sempre ad AbuDhabi, sfiorando il podio per un soffio. La Nazionale Italiana di Ju Jitsu (FJJI) rientra dal Mondiale di Abu Dhabi, conclusosi ieri, con 3 ori, 2 argenti e 5 bronzi, classificandosi tra le prime 11 nazioni sulle 63 provenienti da tutto il mondo per un totale di 1.400 atleti partecipanti.

