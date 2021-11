E’ morto Gianfranco Cavatton: colonna del volontariato di Nonantola

NONANTOLA- E’ grande il cordoglio della comunità nonantolana per la scomparsa, a 71 anni, di Gianfranco Cavatton: uomo molto conosciuto a Nonantola, anche per il suo impegno attivo nel volontariato, ricoprendo tra le altre cose il ruolo di presidente all’Associazione “La Clessidra”.

Un commosso e affettuoso ricordo è arrivato, sui social, dalla sindaca di Nonantola Federica Nannetti: “I tuoi gesti, i tuoi modi, le tue parole, i sorrisi scanzonati, i racconti pieni di aneddoti della tua vita sempre in movimento, su e giù per l’Italia. Non ti dimenticheremo, Nonantola ti porta nel cuore”.

