ECharme, la prima profumeria online che diventa retailer: il nuovo store a Bomporto

BOMPORTO- Con una ricca selezione di brand di lusso relativi a fragranze, skincare e make-up, il marchio “ECharme”- nato da un progetto della bomportese Chiara Pellacani- ha riscosso in breve tempo un grande successo nell’e-commerce rientrando tra i top 20 eRetailer italiani e aggiudicandosi il premio eCommerce Businesses of the Year 2020.

Dopo aver consolidato la sua popolarità sul web, ECharme ha deciso di evolvere il suo business con l’apertura, lo scorso 18 settembre, del primo negozio “fisico” a Bomporto: in via Adige 250H.

Uno store in grande stile, “sofisticato e in bianco e nero per mettere in risalto i prodotti“- come lo ha descritto Chiara Pellacani alla stampa locale- e distribuito su una superficie di 250 metri quadri.

Un vasto assortimento di prodotti selettivi e profumi di nicchia: più di 6mila nel punto vendita con la possibilità di reperirne altrettante nel magazzino, garantendo un servizio di consegna nello store in giornata.

