Finale Emilia, dopo le polemiche la ciclabile di Reno Finalese è stata sistemata

FINALE EMILIA- “Le immagini che corredano questo post testimoniano lo stato attuale della pista ciclabile di Reno Finalese”: il post menzionato, corredato dalle foto, è stato pubblicato dall’Amministrazione comunale finalese sulla pagina Facebook del Comune, in risposta alle recenti polemiche sulle pessime condizioni della pista ciclabile.

Questo il commento del vice sindaco e assessore alle manutenzioni Gulinelli Michele: “Non vogliamo far passare per straordinari semplici interventi di manutenzione ordinaria ma, visto che sui social proprio in questi giorni stanno circolando immagini della pista ciclabile di Reno Finalese in pessime condizioni, ci tenevamo a far sapere che, una volta verificato lo stato di incuria in cui si trovava, siamo intervenuti già la scorsa settimana per pulirla e consentirne una migliore fruizione”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017