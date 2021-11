Finale Emilia, l’Osservatorio civico sulla sentenza- Feronia: “I cittadini hanno vinto un’altra battaglia”

FINALE EMILIA- In merito alla recente sentenza della Cassazione che ha giudicato “legittimo” il sequestro della discarica Feronia di Finale Emilia, l’Osservatorio civico “Ora tocca a noi” ha così commentato la decisione del tribunale:

L’Osservatorio civico “Ora tocca a noi” esprime la propria soddisfazione in merito alla sentenza della Corte di cassazione che rigetta, per una seconda volta, l’istanza di Feronia per il dissequestro di Feronia 0 e Feronia 1.

I cittadini si chiedono per quanto tempo l”azienda persisterà nel richiedere il dissequestro di un sito che in tutti i documenti viene dichiarato ” potenzialmente inquinato”.

La Corte di cassazione, inoltre, entra nel merito delle violazioni di legge dichiarando che, nonostante le analisi effettuate, il dirigente responsabile del procedimento non avrebbe mai comunicato il superamento delle CSC, impedendo di fatto di attivare procedure ed interventi per la messa in sicurezza, per la bonifica e il ripristino ambientale del sito a chi di competenza.

Il tribunale ritiene che il comportamento del dirigente, configurabile in un abuso d’ufficio, avrebbe così messo in pericolo la salute dei cittadini a vantaggio di un riscontro economico di un soggetto privato, Feronia.

La Cassazione conferma la necessità di mantenere la discarica di Finale Emilia sotto sequestro, pertanto l’istanza presentata da Feronia viene ulteriormente rigettata, confermando l’azione della procura, che bene ha operato nell’interesse della salute della collettività a tutela del bene comune.

Il tribunale della cassazione riconosce coerente la disamina e l’apparato probatorio del gip, in funzione del bene sequestrato, oggetto d’indagine, per “periculum in mora”. A fronte di ciò il tribunale condanna Feronia al pagamento delle spese processuali.

I cittadini, grazie a questa sentenza, hanno vinto un’altra battaglia: non si arretra di un millimetro”.