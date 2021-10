Discarica Finale Emilia, il Comune e l’Osservatorio “Ora tocca a noi” parte civile al processo

FINALE EMILIA – Attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, il sindaco di Finale Emilia, Sandro Palazzi, rende noto che il Comune, insieme all’Osservatorio civico “Ora tocca a noi”, sarà parte civile al processo riguardante la discarica “Feronia”:

“Il Tribunale di Modena ha ammesso la costituzione di parte civile del Comune di Finale Emilia, difeso dall’avvocato Livio Veronesi del Foro di Ferrara, per tutti i capi di imputazione, nel procedimento penale attualmente in corso e che riguarda la discarica “Feronia” e che vede tra gli imputati la stessa Feronia s.r.l., il suo ex legale rappresentante Riccardo Superbi ed altri funzionari pubblici non riferibili al Comune di Finale Emilia.

Per i tre indagati riferibili al Comune di Finale Emilia, ex sindaco e due dipendenti, il Pubblico Ministero non aveva chiesto il rinvio a giudizio in quanto i fatti a loro attribuiti, accaduti nel 2009 e nel 2011, erano da ritenersi oramai coperti dalla prescrizione, come anche ritenuto dal GIP nel provvedimento che aveva concesso il sequestro della discarica il 4 dicembre 2019.

Analoga costituzione di parte civile è stata effettuata anche dall’Osservatorio Civico “Ora tocca a noi”. Il processo sarà lungo e complicato, ma il Comune di Finale Emilia, se saremo riconfermati, coltiverà ogni tipo di iniziativa affinché i responsabili degli illeciti siano puniti e tutti i danni cagionati alla nostra comunità vengano risarciti”.