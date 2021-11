Finale Emilia, truffano e derubavano pensionati: due donne a processo

FINALE EMILIA – Usavano scuse banali, come la richiesta di un po’ d’acqua o di una penna per appuntarsi qualcosa con urgenza, per introdursi nelle case di alcuni anziani di Finale Emilia e derubarli di denaro e gioielli. Per questo, la pubblica accusa ha chiesto una pena di sei anni e mezzo per due donne, di 35 e 40 anni, che, nell’agosto del 2016, erano riuscite a entrare nelle abitazioni di almeno cinque pensionati per derubarli. La sentenza è attesa per il prossimo mese.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017