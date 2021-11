‘Hardship of Life’, Munzir e Mustafa saranno curati in Emilia-Romagna

Munzir e Mustafa, i due protagonisti dello scatto ‘Hardship of Life’ che ha fatto il giro del mondo, arriveranno presto in Italia per essere curati al Centro Protesi Vigorso di Budrio (Bologna). L’annuncio arriva da Siena, dal festival della fotografia e delle arti visive che ha premiato lo scatto del fotografo turco Mehmet Aslan come vincitore assoluto, e viene confermato, attraverso un post pubblicato su Facebook, dall’assessore regionale a Bilancio, Personale, Patrimonio, Riordino Istituzionale, Paolo Calvano. Proprio il Festival di fotografia senese ha lanciato una raccolta fondi per far si che padre e figlio possano intraprendere un programma di riabilitazione e sostegno per coloro che hanno subìto amputazioni nel centro specializzato bolognese. Di seguito, la foto che ha fatto il giro del mondo.