Hockey in line: gli Scomed Bomporto arrivano quarti al torneo di Santa Caterina

BOMPORTO- Buona la prestazione degli Scomed Bomporto under 12 a Novi ligure per il torneo di Santa Caterina .

I bomportesi sono giunti quarti impiegando in larga misura giovani promesse, in alcuni casi al loro primo incontro agonistico come gli atleti Andreoli,Stefani,Venturato

“Si è voluto, in questa occasione, favorire la partecipazione attiva di tutte quante le risorse a disposizione promuovendo il gioco di squadra a discapito di capacità individuali che sarebbero risultate alquanto preziose”- spiega la società sportiva.

Il giovane Allegretti degli Scomed Bomporto è stato premiato al torneo come capocannoniere; ottime anche le prestazioni dei tre portieri Santagiuliana,Lumia e Allegretti: per quest’ultimo grandi azioni anche in qualità di estremo difensore

Questi i risultati della giornata:

Novi Ligure vincitore del torneo

Scomed Bomporto- Verona 9-8 (Per gli Scomed Bomporto goal di: 8 Allegretti 1 Vecchi, gara vinta ai rigori)

Scomed Bomporto-Novi Ligure 5-8 (Per gli Scomed Bomporto goal di: 5 Allegretti)

Scomed Bomporto – Brebbia 1-3 (Per gli Scomed Bomporto goal di : Santagiuliana)

La formazione Scomed Bomporto under 12: Allegretti, Andreoli N., Beltrami, Gavioli, Lumia, Martucci, Santagiuliana A., Stefani, Vecchi, Venturato, Vergari F., Vergari G.

Allenatori Lucchini- Bisi

Nella foto la formazione Scomed Bomporto under 12