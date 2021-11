Il 5 novembre torna a Sant’Agostino la sagra del tartufo

SANT’AGOSTINO-E’ tempo di tartufo e puntualmente, come accade da quindici anni a questa parte, Sant’Agostino celebra il Tuber Magnatum Pico con una sagra che iniziera’ venerdi’ 5 novembre al ricreatorio don Isidoro Ghedini, in via Statale 344/e: accanto alla chiesa del Paese.

Lo stand gastronomico rimarrà’ aperto fino a domenica 7 e poi dal 13 al 15 e dal 20 al 22 (nei giorni festivi apertura prevista anche a pranzo). Il menu’ e’ particolarmente corposo e comprende: tra gli antipasti roastbeef rucola e grana al tartufo; sformato di zucca al tartufo con vellutata di parmigiano; sformato di spinaci al tartufo con vellutata di parmigiano; tartufi in carrozza; sformato di spinaci in vellutata di parmigiano.

