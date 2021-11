Italpizza, incontro con i partiti politici e i consiglieri comunali

MODENA- Si è svolto lunedì 15 novembre l’incontro promosso dalla Cgil con i partiti politici modenesi e i rappresentanti dei gruppi consiliari sulla vertenza Italpizza.

Erano presenti all’incontro rappresentanti del Partito democratico, Rifondazione comunista, Partito socialista, Articolo Uno, Sinistra per Modena e Modena Voltapagina.

La Cgil ha informato dello stato della vertenza relativa all’internalizzazione dell’appalto Evologica, delle proposte dell’azienda e delle conseguenti motivazioni che hanno portato la Cgil ad abbandonare il tavolo della trattativa il 5 novembre scorso.

La Cgil ha comunicato di essere stata, ancora una volta, al merito delle questioni aperte; a differenza dell’azienda che “continua a gettare fumo in maniera strumentale parlando di altro, senza dare risposte alle giuste rivendicazioni dei lavoratori”.

La Cgil dà un giudizio positivo dell’incontro, in quanto l’attenzione dei partecipanti è stata alta, e sul merito delle questioni sono stati espressi piena solidarietà ai lavoratori e l’auspicio che la situazione si sblocchi in tempi rapidi per dare risposte ai lavoratori nel rispetto dell’accordo quadro del luglio 2019 sottoscritto da Cgil Cisl Uil e votato dai lavoratori stessi.

La Cgil chiarisce che al momento non è pervenuta nessuna richiesta formale di incontro da parte dell’azienda, né tantomeno è stata convenuta tra le parti una nuova data di incontro: “Questo ci fa dire che da parte aziendale non c’è stato ripensamento della posizione”.

Il sindacato inoltre ribadisce che “qualora ci fossero elementi nuovi sulle proposte aziendali, saremo disponibili ad ascoltarle per verificare la possibilità di fare un accordo che, da un lato metta fine a questa situazione, e dall’altro dia le risposte adeguate alle problematiche poste dai lavoratori”.