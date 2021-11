Neutralizzano l’allarme e sfondano la porta d’ingressi: ladri alla Edilsette di Massa Finalese:

MASSA FINALESE- Si sono introdotti dal negozio, neutralizzando l’allarme e frantumando il vetro della porta d’ingresso, per poi dirigersi a passo spedito (come documentano le telecamere di sorveglianza) verso gli attrezzi da rubare nel magazzino.

E’ successo nella notte di venerdì 19 novembre, intorno alle due, alla ditta Edilsette (che si occupa di commercio all’ingrosso di materiale per l’edilizia) di via Monte Rosa a Massa Finalese.

I due ladri, incappucciati, hanno portato via dal capannone 4 martelli pneumatici del valore totale di 2 mila 500 euro, 1 speciale maxi trapano carotatore da 700 euro, 6 bidoni di pittura da muro per 300 euro, il fondo cassa con 320 euro tra monete e contante, la speciale chiave per il crono tachimetro del camion aziendale da 400 euro, 12 paia di scarpe da lavoro Diadora, tutte di taglia 42 del valore commerciale di circa 90 euro cadauna e, per finire, hanno pure scassinato, per svuotarla degli spiccioli contenuti, la macchinetta del caffè.

il tutto è stato ripreso dalle telecamere che hanno anche permesso di accertare che la Clio bianca- utilizzata dai malviventi per il colpo- era stata rubata poco prima nel cortile di una villetta vicina al capannone.

Due ore dopo il colpo, le telecamere hanno inoltre filmato uno dei due manigoldi- a bordo dell’auto rubata- tornare sul posto e parcheggiare nello stesso punto l’auto: per poi allontanarsi indisturbato a piedi.

