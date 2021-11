Nonantola Film Festival Specials: due serate all’insegna del cinema di qualità

NONANTOLA- Due serate, a ingresso rigorosamente gratuito, all’insegna del cinema di qualità: una con la presentazione di un’opera prima italiana in esclusiva per Modena e provincia, l’altra tra immagini e musica con la sonorizzazione dal vivo di un classico della Storia del Cinema.

Con i ‘Nonantola Film Festival Specials’ riprendono alla Sala Cinema Teatro Massimo Troisi di Nonantola le proiezioni organizzate da Nonantola Film Festival APS affiliata Arci UCCA in collaborazione con il Comune di Nonantola, dopo il successo della rassegna cinematografica estiva.

Si parte mercoledì 3 novembre alle 20.45 con la proiezione del film drammatico “Rosa Pietra Stella” di Marcello Sannino: interpretato da Ivana Lotito, Fabrizio Rongione, Ludovica Nasti, Imma Piro, Valentina Curatoli e Francesca Bergamo.

L’evento è realizzato in collaborazione con il ViaEmili@DocFest.

Carmela è una giovane donna, bella e indomita come un’amazzone, che tira avanti con lavori precari e vane ambizioni, finché non le capita, per conto di un avvocato, di fare affari con gli immigrati clandestini. È stata la madre poco presente di una bambina di 11 anni, Maria, ma ora vuole rimediare, assumersi le proprie responsabilità e vivere la sua maternità. Conosce Tarek, un quarantenne algerino, e lo travolge nella sua lotta per trovare un equilibrio, un’altra vita.

Giovedì 2 dicembre sempre alle 20.45 la contrabbassista romana Caterina Palazzi, leader della band italiana Sudoku Killer, presenta ZALESKA: nuovo progetto audiovisivo in solo più intimo e ipnotico dove sonorizza dal vivo il capolavoro del cinema muto “Nosferatu il vampiro”, film del 1922 diretto da Frie­drich Wilhelm Murnau, uno dei capisaldi del cinema horror ed espressionista. La musica del contrabbasso crea una colon­na sonora intima e ipnotica, in cui linee melodiche si intrecciano a momenti dis­sonanti e rumoristici, creando una sorta di orchestra funebre solitaria di bassi.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.nonantolafilmfestival.it e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/NonantolaFilmFestival