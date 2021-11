Nonantola, furto e atti vandalici allo Spazio Scialla, sede di associazioni di volontariato

NONANTOLA – Nella notte tra il 22 ed il 23 novembre, a Nonantola, lo spazio Scialla (ex stazione delle corriere), che da anni ospita associazioni di volontariato attraverso convenzioni e accordi con l’Amministrazione Comunale, è stato colpito da un furto, con danneggiamenti e vandalismi.

“Come Amministrazione vogliamo esprimere, come già fatto ieri sera in sede di Consulta del volontariato – scrive la sindaca di Nonantola, Federica Nannetti, in un post pubblicato su Facebook – la massima solidarietà alle associazioni che hanno subito questo atto incivile, beffardamente perpetrato colpendo l’attività dei volontari che ogni giorno mettono il loro tempo al servizio degli altri, dei più giovani, cercando di trasmettere i valori del rispetto, della solidarietà, della giustizia. Danni e sottrazione di materiale di proprietà delle associazioni ed alla struttura di proprietà pubblica. Un increscioso episodio che tocca tutta la comunità nonantolana”.