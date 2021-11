Nonantola, proseguono a ritmo spedito i lavori di costruzione della nuova Rsa

NONANTOLA- Proseguono a ritmo spedito a Nonantola, in via Enrico Berlinguer, i lavori per la costruzione della nuova Rsa del gruppo “Sereni Orizzonti”: il gruppo friulano leader in Italia nella costruzione e gestione di residenze per anziani.

L’area è stata ufficialmente consegnata all’impresa “Urbania srl”, chiamata a concretizzare il progetto elaborato dallo “Studio M2R” di Reggio Emilia. Tutta l’area è stata inghiaiata (compresa quella di urbanizzazione generale) e 98 pali di fondazione su un totale di 230 sono già stati trivellati, gettati e armati.

Le maestranze proseguono l’opera con un ritmo di posa di 10-12 pali al giorno.

I lavori di costruzione termineranno entro il 2022 mentre l’attivazione della struttura avverrà nei primi mesi del 2023. A darne notizia è l’azionista di riferimento Massimo Blasoni.

Il progetto prevede un edificio di due piani fuori terra e a forma di “C”, circondato da una vasta area verde attrezzata ­– interamente percorribile a piedi o con carrozzine e deambulatori – collegata alla pista ciclabile.

Al piano terra sono previsti reception, uffici amministrativi, palestra per la riabilitazione, spogliatoi per donne e uomini, ambulatorio, sala per servizi alla persona, cucina, soggiorno per socializzazione comune e sala per il culto.

Al primo e secondo piano si troveranno invece una sala da pranzo comune, servizi igienici per gli ospiti e quattro nuclei di degenza (dotati di controllo accessi per controllare i movimenti degli ospiti affetti da demenza senile) per un totale di 100 posti letto, suddivisi in 40 camere singole e 30 camere doppie.

Le camere saranno ampie e luminose, arredate in modo confortevole e dotate ciascuna del proprio bagno per disabili nonché dotate di letti motorizzati, serramenti con tapparelle domotiche, sistema di chiamata e sensori antincendio.

A ogni piano è previsto un bagno assistito con barella doccia o sedia doccia. I locali verranno dotati di ventilazione meccanica controllata (VMC), che consente un ricambio di aria pulita e asciutta nei locali senza dover aprire le finestre ma recuperando dall’aria il calore che viene espulso.

La climatizzazione è stata studiata per offrire agli ospiti il massimo del comfort e della sicurezza: quella invernale sarà assicurata da un impianto di riscaldamento a pavimento (e quindi priva di caloriferi) mentre quella estiva sarà realizzata con un innovativo sistema a trave fredda che rinfrescherà gli ambienti senza fastidiose correnti d’aria.

