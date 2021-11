Per le strade pericolose di Bomporto sono necessari autovelox e potenziamento della polizia locale

BOMPORTO- In seguito al nostro articolo, pubblicato lo scorso 31 ottobre, sulla pericolosità delle strade a Bomporto e Ravarino e all’episodio della giovane 11enne investita da un furgoncino in via per Modena, la lista civica Idee in movimento di Bomporto ha così commentato la condizione di precaria sicurezza di alcune strade urbane:

“Già non avevamo abbastanza problemi di traffico e inquinamento, ora anche e sfortunatamente incidenti gravi (vedi l’ultimo investimento della studentessa avvenuto su via per Modena a Bomporto) sulle principali arterie che scorrono nei nostri centri abitati. Se il faraonico intervento da migliaia e migliaia di euro- tra Gorghetto e San Michele- non ha sortito gli effetti sperati, negli ultimi tempi abbiamo assistito anche a una inversione di tendenza da parte della nostra Amministrazione sul tema sicurezza stradale nei centri.

Ci riferiamo al recente intervento di riasfaltatura del tratto urbano della Ravarino-Carpi a Sorbara.

Prima erano ben evidenziati e presenti i dossetti con livello sopraelevato in ben 2/3 punti a ridosso di incroci e attraversamenti critici del centro. Ora, dopo l’intervento questi dispositivi rallentatori sono praticamente spariti (quasi impercettibili a bordo di un normale mezzo in marcia ), come anche la corrispondente segnaletica orizzontale sul manto stradale.

La domanda sorge spontanea: questa modifica era voluta già in sede di pianificazione o come al solito l’Amministrazione ha perso il controllo della situazione e ora ci toccherà intervenire con un nuovo intervento correttivo (ergo, nuove risorse da prevedere e stanziare)?

Crediamo che invece che investire cifre faraoniche in improbabili efficaci interventi, concentrati in un solo punto, sarebbe il caso di intervenire in modo piu efficace con interventi mirati e uniformemente distribuiti su tutto il territorio; dotare di autovelox permanenti i box già predisposti da anni; oppure potenziare la polizia municipale con l’utilizzo di ausiliari del traffico, in modo da liberare gli agenti per consentire loro di presidiare meglio le strade del territorio nei punti piu critici nelle fasce orarie a maggior rischio, come quello oggetto dell’investimento della settimana scorsa.

Chissà se la nostra Giunta rimarrà indifferente e farà ancora una volta orecchie da mercante in merito a questi episodi, alle pertinenti osservazioni (nostre come dei cittadini) e l’ennesima proposta di azioni correttive e migliorative necessarie, che già come lista civica facemmo in campagna elettorale ben due anni e mezzo fa”.