Bomporto e Ravarino, strade come piste da corsa: troppo pericolose per pedoni e residenti

BOMPORTO- “Vivo in via per Modena e con due bimbe la mattina devo attraversare per prendere l’auto e le auto corrono come se fossimo in autostrada, ma dico io perché il Comune non fa nulla?“. A segnalare la pericolosità della strada e la condotta di automobilisti sicuramente poco virtusosi è un’abitante della zona, che ha sottolineato il problema sui social.

Automobilisti “imprudenti” anche in via Nazionale, sempre a Bomporto, stando a quello che racconta un’altra cittadina: “Davanti la pizzeria Dante c’è un semaforo: al mattino c’è gente che passa con il rosso: stavano per investire mia figlia che attraversava sulle strisce pedonali, con semaforo verde per i pedoni”.

Un problema, quello della sicurezza stradale, tristemente condiviso da diversi Comuni della Bassa dove, a qualsiasi ora del giorno e della notte, capita che le auto sfreccino ad alta velocità: incuranti di residenti e passanti.

“Anche sulla Ravarino Carpi, all’altezza della distilleria Gavioli, le auto sfrecciano come se si trovassero sulla pista da corsa– scrive un altro cittadino- E’ stato detto più volte al sindaco, ma si fa finta di niente e anche qui la mattina attraversano tanti ragazzi che devono prendere la corriera. Oltretutto è una strada anche poco illuminata”.

Una situazione pesante, quella descritta dai cittadini, che va ad incidere sulla sicurezza di pedoni e automobilisti e che necessita sicuramemnte di interventi immediati da parte delle Amministrazioni e delle forze dell’ordine.

