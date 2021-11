Raccolta rifiuti, Hera al lavoro per sopperire ai disagi causati dallo sciopero

Attraverso un comunicato stampa, Hera rende noto che, a causa dell’alta adesione allo sciopero nazionale proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Confederali di categoria e da un’Organizzazione Sindacale non Confederale, articolato su tutta la giornata di lunedì 8 novembre, si sono verificati nella giornata di ieri dei forti disagi nello svolgimento dei servizi ambientali, pur venendo garantiti i servizi essenziali, assicurati per legge. In questi giorni Hera sarà al lavoro per recuperare gradualmente i mancati servizi fino al completo ritorno alla normalità.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017