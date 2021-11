San Felice, ancora una domenica dedicata al “Mercatino delle antiche meraviglie”

SAN FELICE- Torna domenica 5 dicembre il “Mercatino delle Antiche Meraviglie” a San Felice, in via Mazzini: in programma dalla mattina fino al tardo pomeriggio.

Il mercatino, previsto ogni prima domenica del mese, si affianca alle manifestazioni già organizzate in vista del Natale per animare il paese dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune di San Felice.

