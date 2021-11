San Possidonio, si avvicina il termine per la richiesta dei buoni spesa

SAN POSSIDONIO- Con delibera di Giunta dell’Unione numero 117/2021, è stato fissato a lunedì 15 novembre 2021 il termine ultimo per la presentazione della domanda per la concessione dei buoni spesa per l’acquisto generi alimentari e beni di prima necessità.

L’Amministrazione comunale ricorda i criteri per l’accesso al beneficio: nuclei familiari residenti che si trovano in condizione di difficoltà economica a causa dell’emergenza Covid 19 con conseguente perdita/riduzione significativa della capacità reddituale del nucleo familiare oppure in condizione di bisogno certificato dai Servizi sociali con specifica attestazione In entrambi i casi nessun componente del nucleo familiare deve avere disponibilità finanziarie liquide nei conti correnti postali o bancari superiori a 6mila euro al 31 maggio 2021 e non possedere titoli mobiliari o di Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, investimenti finanziari o similari o altre rendite superiori al valore di 500 euro al mese e nessun componente del nucleo risulti percettore di reddito/pensione di cittadinanza per importo superiore a 400 euro. I nuclei che hanno già beneficiato dei buoni spesa per la perdita e/o riduzione della capacità reddituale a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono accedere al beneficio presentando una nuova domanda. La domanda, completa di tutti gli allegati, compilata secondo il modulo predisposto dall’ufficio servizi sociali, dovrà essere presentata: allo Sportello Sociale del Comune di residenza;

on-line sul sito del Comune di residenza; L’erogazione dei buoni spesa avverrà fino a esaurimento delle risorse assegnate e verranno corrisposti una tantum Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: – Carta d’identità del richiedente – Copia del saldo contabile del conto corrente al 31 maggio 2021

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017