Solara, nuovo intervento di manutenzione stradale

SOLARA- Nuovi lavori di asfaltatura nel centro di Solara. Il 4 novembre comincerà l’intervento di manutenzione stradale, che interessa via 1° Maggio e via Borsari.

La prima lavorazione consisterà nella fresatura del manto esistente, poi si procederà con la stesa della nuova pavimentazione d’asfalto.

In vista del nuovo cantiere, per garantire la sicurezza della circolazione stradale, verrà istituito il senso unico alternato su tutta via Borsari e via 1° Maggio da domani e fino a giovedì 11 novembre (o fino alla conclusione dell’intervento), dalle ore 8 alle ore 19, e il divieto di sosta in prossimità e in corrispondenza dei lavori, con conseguente rimozione dei veicoli in sosta abusiva.