Soliera, già imbrattati con scritte e disegni i nuovi tavoli posizionati nei parchi

SOLIERA – Alcuni dei nuovi tavoli, posizionati appena qualche giorno fa nei parchi cittadini di Soliera e delle sue frazioni insieme alle nuove panchine, sono già stati imbrattati con scritte e disegni. E’ quanto denuncia l’Amministrazione comunale di Soliera, attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, in cui, in particolare, si fa riferimento al parco di via Costa, a Sozzigalli, a cui si riferisce anche l’immagine sottostante:

