Terremoti, la teoria di Povia: “Causati dai 7 miliardi di persone che si muovono”

In un periodo storico in cui sono numerose le fake news e le teorie complottiste a tema Coronavirus, è tornato in auge nel mondo del web un vecchio post pubblicato dal cantante Giuseppe Povia sulla propria pagina Facebook nel 2014, questa volta a tema terremoti. “Cosa ne pensate dei terremoti e delle loro cause?” scriveva Povia, lanciando un sondaggio tra i propri followers.

Anche il cantautore, noto per le sue posizioni contro all’obbligo di Green Pass e vincitore del Festival di Sanremo nel 2006, aveva espresso la sua singolare opinione, rispondendo alle teorie proposte dagli utenti e scatenando critiche e ilarità nei commenti per l’infondatezza scientifica della teoria: “Sì, d’accordo, la Terra è in continuo movimento naturale, ci sono scosse di assestamento, ma la Terra è anche popolata da 7 miliardi di persone che si muovono e questa potrebbe essere un’altra causa”.

