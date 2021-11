Tumore al seno, il municipio di Ravarino si illumina di rosa per ricordare l’importanza della prevenzione

RAVARINO – Il municipio di Ravarino si illumina di luci rosa per ricordare l’importanza della prevenzione dei tumori femminili e, in particolare, del tumore al seno, che in Emilia-Romagna vede circa 4.500 nuovi casi ogni anno. Questa malattia – ricorda l’Amministrazione comunale di Ravarino – può essere combattuta tanto più efficacemente quanto prima viene diagnosticata.

Tutte le informazioni sui servizi di screening dell’Azienda USL di Modena sono disponibili in questa pagina: https://www.ausl.mo.it/ screeningmammografico Per maggiori informazioni sull’ottobre rosa: https://www.ausl.mo.it/ ottobre-rosa

