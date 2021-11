Ucman, l’ufficio per i procedimenti disciplinari contro le infrazioni dei dipendenti sarà quello del Comune di Modena

Per l’Unione dei Comuni modenesi dell’Area nord l’Ufficio per i procedimenti disciplinari relativi alle infrazioni dei dipendenti e dei dirigenti punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale sarà quello del Comune di Modena. Lo stabilisce la convenzione per la gestione in forma associata di questa specifica attività, obbligatoria per gli enti pubblici, che è stata approvata dal Consiglio comunale di Modena giovedì 4 novembre, con il voto di Pd, Sinistra per Modena, Movimento 5 Stelle, Modena civica, Europa verde-Verdi, Modena sociale; si sono astenuti Lega Modena, Forza Italia e Fratelli d’Italia-Popolo della famiglia.

È stata la stessa Unione dei Comuni modenesi dell’Area nord a chiedere la disponibilità del Comune di Modena per questa modalità gestionale per la durata di un anno, poi rinnovabile. Il provvedimento, illustrato dal sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, prevede come corrispettivo del servizio il pagamento da parte dell’Unione per ogni procedimento disciplinare di 1.500 euro (più Iva) se a carico di un dipendente e di 2 mila euro si tratta di un dirigente.

La delibera ha ottenuto anche l’immediata esecutività necessaria, come ha spiegato il sindaco, per “non incorrere nella decadenza dell’azione disciplinare, con riferimento ad alcuni procedimenti già avviati dall’Unione Comuni Area nord”.

