Un cartellone ricco di eventi per il “Concordia sotto le stelle Christmas edition”

CONCORDIA- “Concordia sotto le stelle – Christmas edition” è il nome del cartellone di eventi natalizi promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del territorio e che vede piazza Gina Borellini come spazio principale di appuntamenti pensati per le famiglie, con un’attenzione particolare ai bambini e all’attrattività del centro storico con i buoni spesa dell’Amministrazione per sostenere il commercio locale.

“Abbiamo promosso un ricco programma di eventi per poter rivivere la magia del Natale dopo lo stop forzato del 2020. Si tratta di iniziative organizzate nel rispetto dei protocolli anti Covid, che permetteranno di trascorrere alcuni momenti di relax e divertimento in centro storico”, ha detto il sindaco Luca Prandini.

Da venerdì 3 dicembre si accenderanno le luminarie installate nelle vie del centro storico, e da domenica 5 dicembre prendono il via gli appuntamenti natalizi con lo spettacolo “La grande violinist”, che alle ore 17 porterà in piazza Gina Borellini una scenografica dama francese al violino che la sua grande gonna illuminata intratterrà il pubblico.

Piazza Gina Borellini aspetterà i bambini mercoledì 8 dicembre alle 15 con i giochi del “Christmas color park” e domenica 12 dicembre alle 15:15 con il “Babbo Natale Show” per poi aspettare l’arrivo di Santa Lucia a cura di Pro Loco Concordia e i Canti di Natale degli Angeli itineranti. Domenica 19 dicembre ancora appuntamenti per i più piccoli in piazza Borellini alle 15 con il laboratorio di scrittura della letterina a Babbo Natale e a seguire con la merenda e il laboratorio di babydance a cura di DanzArte e Associazione Nido Arcobaleno.

Come da tradizione ci saranno anche le letture della “Biblioteca di Babbo Natale”, che sabato 11 e 18 dicembre aspettano alle 10 i più piccoli per ascoltare storie magiche e fantastiche nell’attesa del Natale.

Per i più grandi sabato 18 dicembre è in programma in sala polivalente alle ore 21 il varietà a tema natalizio “Christmas cabaret” messo in scena dall’Associazione teatrale Nahìa che porterà sul palco un caleidoscopio di generi diversi per trascorrere una serata in allegria.

Inoltre, in piazza Gina Borelli dal 5 dicembre al 6 gennaio ci saranno le casette gestite da pro Loco e dai Comitati genitori del nido e della scuola primaria con un punto ristoro aperto in occasione degli eventi programmati.

Sempre in piazza Gina Borellini si tornerà a festeggiare il capodanno, con il cenone in tensostruttura riscaldata gestito dalla Associazione MusicAnima, e il 6 gennaio con Pro Loco si festeggia la Befana e si brucia la vecchina.

“Oltre agli spettacoli e all’animazione, per la prima volta consegniamo alle famiglie attraverso il periodico comunale due buoni sconto del valore di 5 euro ciascuno, per un totale di 10 euro, da utilizzare entro il 31 dicembre nei negozi di Concordia che aderiscono all’iniziativa. Vogliamo che sia un Natale all’insegna dei consumi locali, capace di sostenere le famiglie e le attività commerciali concordiesi”- conclude il sindaco Luca Prandini.