Urta un’automobilista con la bici e oppone resistenza agli agenti: denunciato

MODENA – Nella giornata di martedì 16 novembre, la polizia di Stato di Modena ha denunciato in stato di libertà un cittadino straniero di 25 anni per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Intorno alle ore 19, gli agenti della squadra volante hanno raggiunto via Giardini in seguito a una segnalazione pervenuta alla linea di emergenza 112NUE da parte di una donna, la cui autovettura era stata urtata e danneggiata da un uomo in bicicletta: il ciclista, nell’impatto, ha riportato ferite lievi ma ha rifiutato, infastidito, le cure sanitarie del 118 cercando di allontanarsi in tutta fretta.

Alla vista della polizia, il soggetto ha iniziato a inveire contro gli agenti che, inutilmente, hanno cercato di tranquillizzarlo, per poi scagliarsi contro uno di loro nel tentativo di eludere il controllo.

Anche in questura, dove è stato accompagnato per accertamenti dopo il rifiuto di fornire le proprie generalità, ha continuato nel suo atteggiamento ostativo sferrando calci all’indirizzo degli agenti.