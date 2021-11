Vaccino Covid-19: per la terza dose, gli over 60 avvisati via sms

MODENA- I dati aggiornati al 2 novembre hanno rivelato che sono 19.639 le terze dosi somministrate in provincia di Modena, di cui 1.419 addizionali destinate a trapiantati e immunodepressi e 18.220 booster (addizionali a over 80 e personale sanitario), rispetto a prenotazioni raccolte fino ad ora dalla Azienda Usl per 30.459 dosi booster.

La Regione Emilia-Romagna, venerdì 29 ottobre, ha dato il via libera ufficiale e inviato alle aziende sanitarie le indicazioni per procedere con le terze dosi per tutti gli over 60, senza distinzioni, organizzando modalità e tempistiche di prenotazione. Via libera anche per tutto il personale sanitario, anche in questo caso senza distinzione di età e di attività.

Fino al 29 ottobre, rientravano nell’arruolamento per la terza dose solamente le persone immunodepresse e quelle fragili: persone con 80 e più anni, gli ospiti e i lavoratori dei presidi residenziali per anziani (Cra e Rsa), personale sanitario, con priorità agli over 60 e ai professionisti più a rischio (per esposizione o per patologie) e, successivamente, i soggetti ad elevata fragilità.

In provincia di Modena nelle residenze protette, l’inoculazione della terza dose è iniziata il 20 ottobre: i ritmi serrati delle somministrazioni hanno consentito di mettere al sicuro circa metà degli ospiti delle Rsa, pur rispettando i sei mesi che devono essere trascorsi dalla seconda vaccinazione.

Il criterio dei sei mesi dalla seconda vaccinazione resterà lo stesso anche nella campagna per la dose addizionale agli over 60.

