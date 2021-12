Bastiglia, confermati i contributi per l’installazione di sistemi di sicurezza nelle abitazioni private

BASTIGLIA – Per il terzo anno consecutivo il Comune di Bastiglia, al fine di garantire una condizione di maggiore sicurezza per i propri cittadini, ha istituito anche per l’anno 2021 un fondo per il sostegno ad investimenti in sistemi di sicurezza alle abitazioni private quali antifurti, impianti di videosorveglianza ovvero anti intrusione o impianti di allarme presso le abitazioni private. La scadenza per la presentazione domande è prevista per il 31 dicembre 2021.

