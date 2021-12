Beccato in stazione con il green pass di un amico: denunciato 28enne

MODENA- Gli agenti della polizia ferroviaria di Modena, nel corso dei serrati controlli effettuati a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa in materia di certificazioni verdi, ha denunciato un cittadino straniero di 28 anni per sostituzione di persona.

In particolare l’uomo, all’atto di salire a bordo di un convoglio, ha esibito ai poliziotti una certificazione verde intestata ad un connazionale di 19 anni, dichiarando di essere sprovvisto di documenti di identificazione. Gli accertamenti, effettuati però nell’immediatezza dagli operatori, hanno permesso di appurare che in realtà l’identità dell’individuo non corrispondeva con quella del green pass mostrato. Il 28enne, una volta compiutamente identificato, è stato denunciato.

