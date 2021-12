Bomporto, ultimo appuntamento con la rassegna dialettale

BOMPORTO- Un giovane nullafacente, mantenuto da uno zio ricco e generoso con l’aiuto di una generosa segretaria, conduce la bella vita e con astuti espedienti e fantasiose bugie riesce a gestire più di una fidanzata. Nei suoi intrighi, dai quali riesce sempre a districarsi, coinvolge anche gli amici e vicini di casa, approfittando della loro ingenuità e generosità, ma un bel giorno le cose si complicano e immancabilmente tutti i nodi vengono al pettine.

È questa la trama di “Sàta a chi tàca!”, ultimo appuntamento dell’anno al Teatro comunale di Bomporto per la rassegna dialettale “Sàbet in dialèt”, in programma sabato 18 dicembre, alle 20.45.

La commedia verrà portata in scena dalla compagnia “Gli Artristi” di San Cesario sul Panaro, con adattamento e regia di Massimo Zani, interpretata da Leonardo Greco, Marica Zoboli, Elisa Solmi, Sandra Rossi, Francesco Brighetti, Athos Marchesini, Silvia Camboni, Fabrizio Stanzani, Marisa Vignali, Massimo Zan e Valentina Maldini.

La rassegna è promossa dal Comune di Bomporto, in collaborazione con l’associazione teatrale Piccole Luci Onlus.

In ottemperanza alle normative vigenti, l’ingresso in sala sarà consentito solo ai possessori del Green Pass.