Calcio, Seconda Categoria: pareggi per Solarese e Vis S. Prospero, bene Pol. Nonantola e Junior Finale

di Simone Guandalini

Rimane invariata, dopo l’ultima giornata di andata del Girone E di Seconda Categoria, la situazione in vetta alla classifica: nè la Vis San Prospero prima, nè la Solarese seconda, infatti, riescono a conquistare i tre punti contro Campogalliano e Sanmartinese, dovendosi accontentare di un pareggio che conferma il primo posto della formazione sanprosperese, che potrebbe, però, essere raggiunta dalla Villa d’Oro, in caso di vittoria nel recupero della gara rinviata ieri contro il Daino Santa Croce quarto. La Vis San Prospero viene fermata in trasferta dal Campogalliano sul punteggio di 1-1: a segno Said e Lazzari. Stesso risultato per tra Solarese e Sanmartinese, che, col punto conquistato ieri, sale a quota 16 in classifica, allontanandosi dalla zona calda. Dopo un palo di Ferraguti in avvio di ripresa, la Solarese passa in vantaggio al 75′, quando un tiro di Pedrazzi, deviato, finisce sul secondo palo, dove Malpighi mette in rete di testa. Immediata la reazione della Sanmartinese, che, prima colpisce a sua volta un legno, poi, all’88’, trova il pareggio con Giannetto, che entra in area e fredda il portiere avversario. Si avvicina, invece, alle prime posizioni della classifica, sfruttando i pareggi delle prime della classe, il Rivara, che, in casa, supera 2-0 il Baracca Beach e sale a quota 21 punti in classifica, condividendo il quarto posto con Daino Santa Croce e Novellara. Rivara subito avanti: all’8’, Luppi M si procura una punizione vicino alla bandierina del calcio d’angolo. Batte Quarta A, che pesca Malagoli, il quale, di prima intenzione, tira e firma la rete del vantaggio. Il raddoppio arriva nella ripresa in maniera rocambolesca: al 63’, il neo entrato Assad prova l’azione personale. Una volta entrato in area, il portiere ospite, Lugli, nel tentativo di respingere la palla, colpisce l’attaccante di casa col pallone, il quale, di rimbalzo, finisce in rete. Importante successo esterno, infine, per la Folgore Mirandola, che, al termine di un match ricco di reti ed emozioni, riesce ad imporsi 4-3 sul campo del 4 Ville ultimo in classifica. Subito in vantaggio grazie ad una rete di Bavieri, la Folgore si fa rimontare, chiudendo la prima frazione di gioco sotto 2-1. Poi accade tutto negli ultimi venti minuti: la Folgore torna nuovamente avanti con il pareggio di Canossa e la rete del 3-2 di Golinelli, ma viene nuovamente raggiunta dal 4 Ville. Nel finale, alla formazione mirandolese serve un’altra rete di Canossa, che firma la personale doppietta, per ottenere i tre punti.

Nel Girone G, invece, ennesimo successo per la Pol. Nonantola, che, battendo 1-0 lo Zocca, conferma il primo posto e allunga nuovamente sul secondo, ora distante 11 punti, grazie al pareggio a reti inviolate tra le inseguitrici Gaggio e S. Anna. A risolvere nella ripresa una gara che pareva bloccata sullo 0-0, ci pensa il subentrato Sirotti, che, al 74′, si avventa sulla respinta del portiere ospite su un tiro di Sighinolfi e firma il gol vittoria.

Nel Girone L, infine, lo Junior Finale torna al successo, battendo 2-1 il Filo e salendo al terzo posto in classifica, a parità di punti col Bondeno (21). I gol vittoria arrivano nel primo tempo. Al 24′, Balthazi anticipa il portiere, ma viene abbattuto in area. L’arbitro decreta il rigore, che Pareschi realizza. Al 38’, arriva anche il raddoppio: palla rubata in mediana, scambio stretto tra Mengoli e Braida, che serve Tommasetti. Sull’imbucata in profondità, Saccardo centra per Pareschi, che deve solo appoggiarla in porta, firmando la doppietta personale. In avvio di ripresa, Dall’Osso commette fallo in area e dagli 11 metri Kaja non sbaglia: è la rete del definitivo 2-1.

Seconda Categoria, Girone E, risultati giornata 13:

4 Ville APS – Folgore Mirandola 3-4 (Bavieri (F), Massarenti (4V), Razzano (4V), Canossa (F), Golinelli (F), Razzano (4V), Canossa (F))

Cabassi Union Carpi – Novellara Sportiva 0-1

Campogalliano – Vis San Prospero 1-1 (Said (C), Lazzari (V))

Carpine 1954 – San Paolo 3-2

Daino Santa Croce – Villa d’Oro Calcio (rinviata)

Polisportiva Solarese – Sanmartinese 1-1 (Malpighi (So), Giannetto (Sa))

Rivara – Baracca Beach 2-0 (8’ Malagoli M., 63’ Assad)

Rivara: Pivanti, Quarta R., Goldoni, Grossi, Braghiroli (22’ Luppi R.), Vacchi, Luppi M., Tassinari (cap) (78’ Lafranco), Malagoli M. (88’ Pieracci), Quarta A. (53’ Assad), Paganelli (75’ Vacchi M). A disp: Pratissoli, Pieracci, Lafranco, Pignatti F., Malagoli R., Vacchi M., El Marjani, Luppi R., Assad. All: Pignatti

Baracca Beach: Lugli, Della Corte, Boukachour (46’ Vinci)(cap), Salvi (68’ Nardozza), Fregni, Barbieri, Riso (84’ Melyani), Del Villano (76’ Martinelli), Tostoni (88’ Olivi), Lozano, Cassano. A disp: Vangeli Grande, Vinci, Perboni, Martinelli, Nardozza, Melyani, Gasi, Olivi. All: Olivieri

Ammoniti: 62’ Malagoli M, 65’ Vinci

Seconda Categoria, Girone E, classifica:

Vis San Prospero 25

Polisportiva Solarese 24

Villa d’Oro Calcio 22*

Daino Santa Croce 21*

Novellara Sportiva 21

Rivara 21

Campogalliano 20

Folgore Mirandola 17

Sanmartinese 16

Baracca Beach 15

San Paolo 14

Cabassi Union Carpi 13

Carpine 1954 12

4 Ville APS 7

*una partita in meno

Seconda Categoria, Girone G, risultati giornata 12:

Bazzanese Calcio 1923 – Appennino 2000 2-3

Gaggio – S. Anna 0-0

Maranese – United Montefredente 3-3

Monte San Pietro – Calcara Samoggia 1-1

Pol. Nonantola – Zocca 1-0 ( 74′ Sirotti)

Pol. Nonantola: Pasini, Ferroni (46′ Erihoui (65′ Montanari)), Zampirollo, Guastalli, D’Ambrosio, Sela, Dalledonne, Carnazza (57′ Setti), Momodou, Richeldi (63′ Sirotti), Fowe (57′ Sighinolfi). A disp: Morisi, Erihoui, Setti, Trenti, Sighinolfi, Moccia, Montanari, Sirotti, Amadori. All: Mayer.

Zocca: Castello, Barbieri, Agus, Minelli, Rubini, Leonelli, Ouyassine (60′ Taqa), Micagni, Ben Hssain, Diarrassouba, Ginghini (79′ Owusu). A disp: Moscardini, Jallow, Bagnaroli, Zara, Owusu, Taqa. All: Maietta.

Ammoniti: Fowe, Carnazza, Barbieri

Piumazzo 1970 – Pioppe Calcio 2-2

Ponte Ronca – Crespo Calcio 0-0

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Pol. Nonantola 34

S. Anna 23

Pioppe Calcio 22

Gaggio 22

United Montefredente 21

Maranese 19

Crespo Calcio 18

Appennino 2000 17

Piumazzo 1970 16

Ponte Ronca 13

Monte San Pietro 11

Zocca 7

Calcara Samoggia 7

Bazzanese Calcio 1923 1

Seconda Categoria, Girone L, risultati giornata 12:

Amici di Stefano 2017 – Bondeno Calcio 2-2

Barco – Ostellatese 1-5

Dogatese – Santa Maria Codifiume 2-2

Junior Finale – Filo 2-1 (24′ rig, 38′ Pareschi (J), 54′ rig. Kaja (F))

Junior Finale: Balboni, Barbieri, Saccardo (84′ Mgoune), Mengoli, Dall’Osso, Baldissara, Braida, Tassinari, Balthazi, Tommasetti, Pareschi (64′ Gallerani). A disp: Del Grosso, Castagnoli, Fogli Poletti, Maconi, Roncarati, Mgoune, Avanzi, Gallerani. All: Varani.

Filo: Biavati, Leoni (61′ Montanari), Saletti, Barbani (64′ Pirazzini), Lolli, Cavedagna, Kaja, Esposito, Amato, Maroz, Nistor. A disp: Tellarini, Arrobi, Pirazzini, Montanari, Stella, Mascanzoni.

Ricci Francesco – Nuova Codigorese 1-1

Sorgente – Laghese 1-2

Riposa: Traghetto Molinella

Seconda Categoria, Girone L, classifica:

Amici di Stefano 2017 25*

Ostellatese 23

Junior Finale 21

Bondeno Calcio 21

Nuova Codigorese 20

Ricci Francesco 17

Santa Maria Codifiume 15

Filo 14

Sorgente 13

Dogatese 11

Traghetto Molinella 10

Laghese 9

Barco 1

*una partita in più

