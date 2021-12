Calcio, Seconda Categoria: primo ko per la Pol. Nonantola, Junior Finale beffato nel recupero

di Simone Guandalini

Dopo undici vittorie e un pareggio, arriva subito dopo l’eliminazione dalla Coppa Emilia, subita in semifinale per mano dello Junior Fiorano, la prima sconfitta nel Girone G di Seconda Categoria per la Pol. Nonantola. Il ko arriva nello scontro diretto sul campo del Sant’Anna secondo in classifica (1-0), che si porta ora a otto lunghezze di distanza dalla formazione allenata da mister Mayer, in vista del girone di ritorno. Primo tempo complicato per gli ospiti: il Sant’Anna impone il suo ritmo e va a segno al 35′, sugli sviluppi di un corner, a causa di una sfortunata autorete di Zampirollo. Nella ripresa sale di intensità la squadra di Mayer, che attacca con maggior continuità. Al 52′, atterrato in area Fowe: dal dischetto va Richeldi, ma la sua conclusione viene respinta dal portiere di casa. Al 67′, Pol. Nonantola ancora vicina al pareggio: Carnazza colpice il palo. Poi, nel finale, ancora un legno per gli ospiti, questa volta colpito da Momodou.

Nel Girone L, invece, beffa nel recupero per lo Junior Finale, che, fino al 93′, stava conquistando un importante successo nello scontro diretto sul campo del Bondeno. Al 22′, prima occasione per gli ospiti, con Balthazi che recupera palla sulla trequarti e mette in mezzo, ma Pareschi arriva in ritardo. Cinque minuti più tardi, Balthazi viene espulso per doppia ammonizione, lasciando in inferiorità numerica i suoi per un’ora abbondante di gioco. Nel finale di tempo, però, nonostante l’uomo in meno, lo Junior trova il gol: incursione in area di Tomassetti, che viene atterrato. L’arbitro decreta il calcio di rigore, che Saccardo trasforma con freddezza. Al 47′ rigore anche per il Bondeno: Succi si presenta sul dischetto, ma un ottimo Balboni para. Nella ripresa, lo Junior Finale sembra controllare agevolmente il match, ma al 93′ Darraji sugli sviluppi di un corner gela gli ospiti e sigla il pareggio (1-1).

Rinviate, invece, tutte le gare del Girone E e gran parte di quelle del Girone B (Modena) di Terza Categoria: in questo girone, da segnalare solo i successi di Reno Centese e Virtus Mandrio, che torna così al primo posto, scavalcando il Medolla, rispettivamente contro Gino Nasi e Nuova Aurora.

Seconda Categoria, Girone G, risultati giornata 13:

Calcara Samoggia – Piumazzo 1970 1-3

Crespo Calcio – Bazzanese Calcio 1923 0-2

Pioppe Calcio – Maranese 2-1

Ponte Ronca – United Montefredente 0-2

S. Anna – Pol. Nonantola 1-0 (35′ aut. Zampirollo)

Sant’Anna: Pinna, Zahraoui (83′ Gozzi), Bavieri, Garofalo, Gardosi, Libano, Maccaferri (48′ Gozzi), Zanni, Di Gregorio, Bondioli, Tosatti. A disp: Gallo, Gozzi, Diana, Detiberis, Lami

Pol. Nonantola: Morisi, Ferroni (12′ Trenti), Zampirollo, Guastalli, D’Ambrosio (86′ Gozzi), Sela, Dalledonne (55′ SIghinolfi), Carnazza, Montanari (46′ Fowe), Richeldi, Sirotti (68′ Momodou). A disp: Pasini, Trenti, Monari, Setti, Sighinolfi, Bulgarelli, Fowe, Momodou, Gozzi. All Mayer

Ammoniti: Tosatti, Dalledonne. Espulso: Carnazza

Domenica 19 dicembre, ore 14.30:

Appennino 2000 – Gaggio

Zocca – Monte San Pietro

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Pol. Nonantola 34

S. Anna 26

Pioppe Calcio 25

United Montefredente 24

Gaggio 22*

Maranese 19

Piumazzo 1970 19

Crespo Calcio 18

Appennino 2000 17*

Ponte Ronca 13

Monte San Pietro 11*

Zocca 7*

Calcara Samoggia 7

Bazzanese Calcio 1923 4

*una partita in meno

Seconda Categoria, Girone L, risultati giornata 13:

Bondeno Calcio – Junior Finale 1-1 (42′ rig. Saccardo (J), 93′ Darraji (B))

Bondeno: Cristofori, Coraini, Ferrari, Cestaro, Darraji, Zaninati, Callegari (46′ Bergamaschi), Sabbioni (84′ Caruso), Freddi (68′ Celenghini), Succi, Ferioli (55′ Astenghi). A disp: Bartoletti, Piscopo, Astenghi, Verri, Bergamaschi, Celeghini, Caruso. All Breveglieri.



Junior Finale: Balboni, Barbieri, Saccardo, Mengoli, Dall’Osso, Baldissara, Braida, Tassinari, Balthazi, Tommasetti (72′ Mgoune), Pareschi (65′ Roncarati). A disp: Del Grosso, Castagnoli, Fogli, Maconi, Roncarati, Mgoune, Avanzi, Gallerani. All Varani



Ammoniti: Succi, Coraini, Balboni, Tassinari, Ferrari. Espulso Balthazi

Filo – Sorgente 0-1

Laghese – Dogatese 0-3

Nuova Codigorese – Barco 4-0

Ostellatese – Traghetto Molinella 2-1

Santa Maria Codifiume – Ricci Francesco 2-0

Riposa: Amici di Stefano 2017

Seconda Categoria, Girone L, classifica:

Ostellatese 26

Amici di Stefano 2017 25

Nuova Codigorese 23

Junior Finale 22

Bondeno Calcio 22

Santa Maria Codifiume 18

Ricci Francesco 17

Sorgente 16

Filo 14

Dogatese 14

Traghetto Molinella 10

Laghese 9

Barco 1

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 14:

Circolo Rinascita – Concordia (rinviata)

Cortilese – Old Invicta (rinviata)

Gino Nasi – Reno Centese 0-4

Medolla – Centro Polivalente Limidi (rinviata)

Novese – Robur La Pieve (rinviata)

Virtus Mandrio – Nuova Aurora 1-0

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Virtus Mandrio 34

Medolla 33

Centro Polivalente Limidi 29

Circolo Rinascita 21

Gino Nasi 21*

Reno Centese 18*

Cortilese 15

Nuova Aurora 15*

Polisportiva Cognentese 14

Novese 10

Robur La Pieve 9

Concordia Calcio 9

Old Invicta 3**

*una partita in più

**una partita in meno

