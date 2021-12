Calcio, Seconda Categoria: Vis S. Prospero – 4 Ville, impegni in trasferta per Solarese e Rivara

di Simone Guandalini

Girone E di Seconda Categoria in campo domenica 19 dicembre per la quindicesima giornata di campionato, l’ultima prima della pausa natalizia. Prosegue lo scontro a distanza per la prima posizione in classifica, che vede le prime otto squadre della graduatoria racchiuse tra i 25 punti della Vis San Prospero capolista e i 20 del Campogalliano ottavo: nel mezzo, in ordine di classifica, Solarese, Villa d’Oro, Daino Santa Croce (queste ultime due formazioni si sono affrontate in settimana nel recupero della gara valevole per il tredicesimo turno, finita 2-2), Novellara e Rivara. Impegni sulla carta più agevoli per Vis San Prospero, che ospiterà il 4 Ville ultimo in classifica e Rivara, impegnato sul campo del Carpine penultimo, mentre la Villa d’Oro giocherà contro il Cabassi Union Carpi, il Daino Santa Croce farà visita ad una Sanmartinese in buono stato di forma, la Solarese sarà impegnata sul campo del Baracca Beach e il Novellara scenderà in campo allo stadio “Lolli”, contro la Folgore Mirandola.

I gironi G ed L, in cui sono impegnati Pol. Nonantola e Junior Finale, torneranno in campo nel 2022, con l’eccezione di due recuperi della tredicesima giornata del Girone G, che si disputeranno domenica 19 dicembre, tra Appennino 2000 e Gaggio e tra Zocca e Monte San Pietro.

Seconda Categoria, Girone E, calendario giornata 15 (domenica 19 dicembre, ore 14.30):

Baracca Beach – Polisportiva Solarese

Carpine 1954 – Rivara

Folgore Mirandola – Novellara Sportiva

San Paolo – Campogalliano

Sanmartinese – Daino Santa Croce

Villa d’Oro – Cabassi Union Carpi

Vis San Prospero – 4 Ville APS

Seconda Categoria, Girone E, classifica:

Vis San Prospero 25

Polisportiva Solarese 24

Villa d’Oro Calcio 23

Daino Santa Croce 22

Novellara Sportiva 21

Rivara 21

Campogalliano 20

Folgore Mirandola 17

Sanmartinese 16

Baracca Beach 15

San Paolo 14

Cabassi Union Carpi 13

Carpine 1954 12

4 Ville APS 7

Seconda Categoria, Girone G, recuperi giornata 13 (domenica 19 dicembre, ore 14.30):

Appennino 2000 – Gaggio

Zocca – Monte San Pietro

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Pol. Nonantola 34

S. Anna 26

Pioppe Calcio 25

United Montefredente 24

Gaggio 22*

Maranese 19

Piumazzo 1970 19

Crespo Calcio 18

Appennino 2000 17*

Ponte Ronca 13

Monte San Pietro 11*

Zocca 7*

Calcara Samoggia 7

Bazzanese Calcio 1923 4

*una partita in meno

