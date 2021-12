Calcio, Terza Categoria: il Medolla ospita la Gino Nasi, Limidi – Nuova Aurora

di Simone Guandalini

Dopo il rinvio causa maltempo di quasi tutte le gare della quattordicesima giornata di campionato, torna in campo domenica 19 dicembre, alle ore 14.30, il Girone B (Modena) di Terza Categoria, per la quindicesima giornata. Impegno ostico per il Medolla secondo in classifica, che, in casa contro la Gino Nasi quarta, proverà a non perdere contatto dalla Virtus Mandrio capolista, che ha allungato a +4 grazie ai successi nella gara della scorsa settimana contro il Nuova Aurora (una delle poche che si sono disputate) e nel recupero di mercoledì contro l’Old Invicta (vinto 10-2). Dietro, il Limidi terzo ospiterà il Nuova Aurora, mentre nelle zone basse della classifica sono in programma gli scontri diretti tra Robur La Pieve e Concordia e tra Old Invicta e Novese.

Terza Categoria, Girone B (Modena), calendario giornata 15 (domenica 19 dicembre, ore 14.30):

Centro Polivalente Limidi – Nuova Aurora

Circolo Rinascita – Virtus Mandrio

Medolla – Gino Nasi

Old Invicta – Novese

Polisportiva Cognentese – Cortilese

Robur La Pieve – Concordia Calcio

Riposa: Reno Centese

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Virtus Mandrio 37*

Medolla 33

Centro Polivalente Limidi 29

Gino Nasi 21*

Circolo Rinascita 21

Reno Centese 18*

Nuova Aurora 15*

Cortilese 15

Polisportiva Cognentese 14

Novese 10

Concordia Calcio 9

Robur La Pieve 9

Old Invicta 3

*una partita in più

