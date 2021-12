Concessione A22, Legambiente: “Basta grandi opere, si proceda con la gara”

MIRANDOLA- “La diffida ad aderire al project financing inserito dal Governo nel Decreto Infrastrutture, inviata dai soci privati di Autobrennero al Consiglio di amministrazione della società, è la dimostrazione di come il percorso per ottenere il rinnovo trentennale e senza gara europea della concessione dell’A22 fosse pasticciato e non trasparente, oltre che a rischio di bocciatura da parte delle autorità europee. La mossa dei soci privati della concessionaria liquida in un colpo solo i commenti entusiasti e gli annunci del presidente della Regione Bonaccini, di quello della Provincia Tomei e del presidente di Confindustria Ceramica Savorani a proposito del prossimo avvio dei cantieri della Bretella Campogalliano-Sassuolo e della Cispadana, pronunciati meno di un mese fa”- è quanto dichiarato da Legambiente sulla concessione dell’A22.

“È ora di smetterla con le furbizie di politici e amministratori per rinnovare fuori dalle norme europee la concessione dell’A22- dichiara Legambiente- Questo ennesimo ostacolo lascia spazio all’accantonamento dei progetti legati alle nuove infrastrutture autostradali, incompatibili con le politiche di contrasto al cambiamento climatico e all’inquinamento atmosferico. È necessario al contrario puntare sul trasporto ferroviario delle merci, sfruttato da un numero sempre maggiore di aziende, e concentrare i finanziamenti pubblici in quel settore: servono risorse, ad esempio, per avviare la realizzazione della Bretellina ferroviaria di collegamento tra gli scali merci ferroviari di Dinazzano e Marzaglia-Cittanova, oltre che per il completamento delle linee Ravenna-Ferrara-Poggio Rusco e Parma-Suzzara-Poggio Rusco”.

“Per queste ragioni anche noi, come sostenuto dal senatore PD D’Arienzo, auspichiamo la fine delle proroghe della concessione, scaduta nel 2014, e quindi l’avvio della procedura per la gara europea. Prioritaria in questo contesto- conclude Legambiente- sarà l’acquisizione delle centinaia di milioni di euro del fondo ferrovia, attualmente a disposizione di Autobrennero ma spettanti allo Stato per la realizzazione di interventi a vantaggio del trasporto merci su ferro.”