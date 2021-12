Esibisce un green pass valido, ma intestato a un’altra persona: sanzionato e denunciato

MODENA- Nella giornata di lunedì 27 dicembre i carabinieri sciatori della stazione di Fanano hanno sanzionato amministrativamente un uomo che nel corso di un controllo, all’atto dell’esibizione del green pass rafforzato- necessario per poter consumare alimenti all’interno di esercizi pubblici- ha esibito loro una certificazione valida, ma intestata ad altra persona.

Per questa ragione, l’uomo è stato anche deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica per sostituzione di persona.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017