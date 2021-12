Finale Emilia, Nuovo Cinema Corso: al via il 12 dicembre la rassegna “Storie per bambini e non”

FINALE EMILIA – Avrà inizio con “La pastora” di e con Ilaria Gelmi, domenica 12 dicembre 2021 alle ore 17.00, al Nuovo Cinema Teatro Corso di Finale Emilia, la rassegna di Teatro per tutte le famiglie Storie per bambini e non, organizzata da Teatro Evento, teatro per le nuove generazioni.

E’ la storia della nascita di Gesù raccontata attraverso gli occhi di una pastora, rappresentata come un quarto re magio, un re magio dei poveri che, vedendo Gesù al freddo senza niente, torna a casa a prendere quello che ha: un sacco di lana. Per un attimo si vergogna di porgere il suo dono di fianco a quello dei re magi, ma con l’oro e con l’incenso non ci si scalda. Così torna alla stalla giusto in tempo prima che Giuseppe, Maria e Gesù ripartano. Saranno i bambini ad aiutarla a far arrivare la lana a Gesù. E’ una storia che parla di solidarietà, quella semplice, diretta e umana senza alcun secondo fine. La Pastora dà vita ai vari personaggi utilizzando la lana che diventa Gesù bambino, la barba del Re Magio, la stella cometa e tante altre presenze ed oggetti.

Massimo Bertoni, direttore artistico della rassegna:

“Iniziamo questa rassegna di spettacoli pensata per tutte le famiglie con bambini di Finale Emilia e del territorio e a loro dedicata, presso il Nuovo Cinema Teatro Corso e che durerà fino a fine marzo. E’ una rassegna nell’ambito di un progetto che coinvolge vari Comuni della provincia modenese, che abbiamo chiamato “STORIE PER BAMBINI E NON”, con spettacoli di artisti professionisti del settore teatrale per le nuove generazioni, che siamo sicuri piaceranno molto ai piccoli, ma anche agli adulti che li accompagneranno. Il filo conduttore degli spettacoli proposti, è la fiaba in chiave contemporanea, con le sue molteplici valenze educative e ludiche. Alla fine di ogni rappresentazione i bambini avranno la possibilità di avvicinare e conoscere le attrici e gli attori, capire meglio le tecniche e le animazioni usate negli spettacoli. Tutte le proposte saranno di domenica pomeriggio, a prezzi popolari per favorire la massima partecipazione ad un progetto che pensiamo sia di grande interesse pubblico, soprattutto in questa fase di ripartenza, che necessita di più occasioni culturali e di socialità, ovviamente in sicurezza”.

TUTTE LE ATTIVITA’ IN PROGRAMMA sono approfondite su: www.storieperbambinienon.20m.com

-inizio spettacoli alle ore 17.00

-per informazioni:

tel. 059730496 (Teatro Evento)

-per prenotazioni:

whatsapp 3358134285

