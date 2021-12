Green Pass, ora controlli mirati in discoteche, ristoranti e mezzi di trasporto pubblici

Il Prefetto Alessandra Camporota ha presieduto questa mattina una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, allargata ai vertici dell’Azienda U.S.L., dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell’Ufficio Scolastico Provinciale, dell’Agenzia di Mobilità A.M.O. e di SETA S.p.a.. L’incontro è stato dedicato a fare un punto di situazione sulla pandemia e sulla campagna vaccinale e ad una prima analisi delle attività di controllo legate alle recenti disposizioni in tema di green pass e green pass rafforzato.

In primo luogo, sono stati forniti i dati sull’andamento epidemiologico e sulla somministrazione dei vaccini. Nella settimana dal 29 novembre al 5 dicembre il tasso settimanale di incidenza è stato di 193 positivi ogni 100.000 abitanti, con un aumento del 30% rispetto alla settimana precedente, ed una percentuale di tamponi positivi del 6,8%.

Alla data del 6 dicembre i ricoverati per covid sono 92, di cui 75 in area medica, 8 nei reparti sub-intensivi e 9 in terapia intensiva. L’età media dei ricoverati è di 66 anni. I ricoverati non sottoposti ad alcuna vaccinazione sono 49, di cui 3 in terapia sub-intensiva e 5 in terapia intensiva.

Nella provincia di Modena alla data del 6 dicembre sono state inoculate 1.190.687 dosi di vaccino, di cui 557.937 prime dosi, 527.285 seconde dosi e 105.465 dosi booster. In percentuale la popolazione che ha completato il ciclo di vaccinazione è dell’83,8%, l’86,5% ha fruito di almeno una dose, mentre il 2,7 solo della prima dose. Sono stati, inoltre, inviati tutti i messaggi alla popolazione che ha fruito dell’ultima dose prima del 31 luglio 2021. Sulla base di tale circostanza, si prevede una decisa accelerazione della campagna vaccinale: entro gennaio 2022 dovrebbero essere inoculate oltre 325.000 dosi vaccinali.

In merito ai controlli sul possesso delle certificazioni verdi, è stato rilevato, nel primo giorno di vigenza della nuova normativa, un sostanziale rispetto delle regole imposte. Sulla base del Piano varato dal Prefetto lo scorso 2 dicembre, i controlli sul possesso del Green Pass avranno ad oggetto, in particolare:

gli esercizi pubblici e le attività commerciali ed economiche in generale, con particolare riferimento alle attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande;

i locali adibiti a sale da ballo o discoteche e quelli che, comunque, prevedono lo svolgimento occasionale di eventi danzanti;

le autostazioni e le fermate del trasporto pubblico locale di linea.

Mirati controlli saranno effettuati nel periodo delle festività natalizie, con riguardo al rispetto della normativa anti-contagio, anche al fine di prevenire assembramenti, con specifico riferimento alle vie, alle piazze e ai trasporti pubblici nel centro storico di Modena. In Questura è stato attivato un tavolo tecnico per la trasposizione sul piano operativo delle determinazioni del Comitato. Sui mezzi pubblici stanno operando su tutta la provincia circa 15 verificatori dell’Azienda SETA, con mansioni di supporto alle forze di polizia.

L’Azienda U.S.L. e l’Ispettorato territoriale del Lavoro, sulla base delle direttive emanate, stanno effettuando, altresì, verifiche sul rispetto delle disposizioni in tema di possesso del green pass sui luoghi di lavoro.

Particolare attenzione è stata in questo periodo dedicata, inoltre, dalle forze di polizia ai canali di comunicazione informatica per prevenire azioni dimostrative da parte dei cosiddetti “no vax” e per contrastare il fenomeno dei certificati vaccinali contraffatti.

Al termine della riunione, è stata condivisa ancora una volta la necessità di proseguire con un modello integrato di controlli che sia in grado di garantire la tenuta e la coerenza complessiva del sistema di misure precauzionali, anch’esso integrato, volto ad assicurare la prevenzione e il contrasto alla diffusione del contagio.

