Incidente sul cavalcavia Cialdini, mattinata di traffico e ingorghi a Modena

MODENA – E’ iniziata nel peggiore dei modi la giornata di venerdì 10 dicembre per gli automobilisti modenesi. Già intorno alle ore 7, infatti, a causa del fondo stradale ghiacciato, si è verificato un incidente che ha visto coinvolte tre vetture sul cavalcavia Cialdini, a Modena. Nessuna delle persone coinvolte è fortunatamente rimasta ferita, tuttavia il cavalcavia è stato chiuso alla circolazione per oltre due ore per permettere la rimozione dei mezzi e per provvedere allo spargimento di sale con l’obiettivo di sciogliere lo strato di ghiaccio presente sull’asfalto del cavalcavia. La prolungata chiusura del cavalcavia ha, però, mandato in tilt il traffico cittadino proprio nell’ora di punta, in cui le macchine in movimento sono in numero maggiore per raggiungere i luoghi di lavoro e le scuole, come dimostra l’immagine sottostante:

