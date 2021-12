Medolla, Medica Spa: dopo la quotazione in borsa di inizio novembre, titolo stabile nell’ultima settimana

MEDOLLA – Lo scorso 3 novembre, l’azienda con sede a Medolla e che fa parte del distretto biomedicale mirandolese, Medica S.p.a, è stata ammessa sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese (Euronext Growth Milan). Medica S.p.a. è attiva nel settore biomedicale, in particolare nel campo dell’innovazione e dello sviluppo di nuovi prodotti per la purificazione del sangue. A distanza di quasi due mesi dal momento della quotazione in Borsa, il titolo di Medica Spa ha ottenuto un rialzo: dal prezzo di 33,45 per azione dell’apertura, infatti, l’azienda è passata al prezzo di 39,05 registrato ieri, lunedì 20 dicembre, al momento della chiusura della Borsa. Dopo il forte rialzo dei primi giorni, in cui il titolo aveva anche raggiunto il prezzo massimo di 45,17 per azione, il titolo si è assestato intorno ai valori attuali a partire dalla seconda metà di novembre: l’andamento è stato sostanzialmente stabile, anche se si è registrato un lieve calo, anche nell’ultima settimana.

