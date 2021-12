Medolla, via Roma resta al buio: giornata di disagio per residenti e attività commerciali

MEDOLLA- Interruzione dell’elettricità a Medolla: il gestore aveva notificato la sospensione dell’energia elettrica, in particolare in via Roma, per giovedì 16 dicembre: ma non si era parlato di possibili disagi anche nella giornata di venerdì 17.

Via Roma, quindi, è rimasta al buio: con grande disagio per tutte le attività commerciali che, poichè non avvertite preventivamente, avevano tirato su le saracinesche come al solito. Ricevendo la brutta sorpresa.